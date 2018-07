Após eliminação da Copa do Mundo, Bruna Marquezine declara apoio a Neymar: 'siga de cabeça erguida'

23:16 · 06.07.2018

Bruna Marquezine usou, na notie desta sexta-feira (6), a rede social Instagram para declarar apoio a Neymar após a eliminação da Seleção da Brasileira da Copa do Mundo da Rússia. O Brasil foi eliminado pela Bélgica, por 2 a 1, nas quartas de final da competição.

Na declaração, Bruna citou o versículo da bíblia Josué 1:9. "Seja forte e corajoso! Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for!". Ela disse que dividiu esse versículo com o craque quando a Copa começou para o Brasil.

Segundo a atriz, o versículo "fazia muito sentido diante da jornada que estava por vir, mas faz ainda mais sentido hoje, num momento em que as coisas não aconteceram como nós queríamos". Mais uma vez ela ressaltou para seu amado ser ainda mais forte e seguir de cabeça erguida.

"Seja ainda mais forte e siga de cabeça erguida. Tenha ainda mais coragem para enfrentar o que está por vir. E, principalmente, não desanime e nem tenha medo porque você ainda será muito honrado e abençoado para a honra e glória", enfatizou.

Marquezine não pôde assistir a partida do Brasil contra a Bélgica desta sexta, na Rússia, por conta das gravações da novela 'Deus Salve o Rei', na qual ela é protagonista.