Após acidente, Zilu Camargo deixa hospital

16:18 · 08.01.2017

Depois de bater sua BMW em São Paulo, após passar mal no volante, Zilu Camargo deixou o hospital neste domingo (8) e fez um desabafo nas redes sociais.

"Saindo do hospital, sem tala, sem colar no pescoço, e pronta para seguir em frente. Só alegria, graças a Deus! Obrigada Deus! Ninguém toca naquele que é ungido pelo Senhor. Em Tudo Dai Graças A Deus", escreveu.

A mãe de Wanessa Camargo estava sozinha no volante no momento do acidente, na última sexta-feira (6). Ela alegou que estava em jejum porque iria fazer exames. Zilu passou o fim de semana no hospital Sírio-Libanês.