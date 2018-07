Aos 22 anos, atriz Alice Wegmann diz se sentir 'pronta pra ser mãe'

13:14 · 11.07.2018 por Folhapress

A atriz afirmou que ama crianças durante conversa com seguidores no Instagram ( Foto: reprodução/Instagram )

No ar como Maria em "Onde Nascem os Fortes", a atriz Alice Wegmann contou para os fãs sobre a vontade que sente de ter filhos. Em conversa com seus seguidores no Instagram, a jovem de 22 anos falou que se sente pronta para a maternidade.

"Eu amo crianças e na verdade me sinto pronta para ser mãe. Acho que idade não é mais empecilho para mim. Mas quando tiver que ser, vou ser", afirmou.

No papo, ela ainda falou sobre o tipo de relacionamento que tem com seus ex-namorados. "Amo todos os meus e toda vez que eu encontro fico feliz da gente seguir por onde seguiu. Acho que a vida se encaminha de colocar tudo no lugar. Não faz sentido querer arrancar uma pessoa da nossa vida quando ela fez a gente crescer", disse.

Ainda sobre relacionamentos, ela falou se tem ou não tempo para namorar. "Tempo eu tenho. Mas namoro é amor, admiração, timing, coragem, dedicação, escolha, responsabilidade, cuidado, carinho e muitas outras coisas. Estar só é bom também", falou.