A transformação de Solange Almeida ao longo de 14 anos à frente do Aviões do Forró

No início, a simplicidade no visual da banda era algo notório - Foto: Reprodução

Xand e Solange emplacavam hits que agitavam a galera, mesmo com produção modesta e figurino simples - Foto: Reprodução

No começo da banda, Solange tinha problemas com obesidade - Foto: Reprodução

Ensaio fotográfico de divulgação no início da carreira do Aviões do Forró - Foto: Divulgação