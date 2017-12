Anitta se passa por atendente de loja e causa tumulto em shopping

19:21 · 19.12.2017 por Folhapress

Um dia depois de lançar seu clipe "Vai Malandra" , no Rio, a cantora Anitta (24) resolveu deixar a música de lado para passar algumas horas nesta terça-feira (19) vendendo roupas em São Paulo.

A cantora virou atendente por um dia e causou tumulto no shopping Center Norte ao participar do lançamento de uma nova coleção de roupas da marca que patrocinou os looks de "Vai Malandra".

Com um macacão branco com listras pretas finas, Anitta registrou a compra de alguns clientes da loja. Segundo a marca, a parceria surgiu devido à ousadia, à diversão e ao profissionalismo da cantora.

As ações comerciais com Anitta devem continuar em 2018, como o show de Pabllo Vittar realizado nesse domingo (17), na rua Augusta, em São Paulo. A cantora se apresentou no terraço da loja e reuniu, segundo a organização, mais de 15 mil pessoas, o que fechou a passagem de carros da rua.

Confira o mais recente clipe da cantora: