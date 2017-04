Anitta se encontra com Lewis Hamilton no México

20:41 · 16.01.2017

Fã-clube do piloto posta foto dos dois juntos ( Foto: Reprodução/Instagram )

Em viagem pelo México, a cantora Anitta se encontrou com o inglês, piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Segundo o jornal Extra, os dois aparecem lado a lado em uma foto postada por um fã-clube do piloto e dirigiram quadriciclos juntos.

Em seu perfil no Instagram, a cantora brasileira postou apenas uma foto no México em que fala apenas da beleza do país. O perfil de Anitta se destaca, no entanto, por ser um dos 209 que o piloto britânico segue nas redes sociais.

Belezas do México 😍 Uma foto publicada por euanitta 🎤 (@anitta) em Jan 14, 2017 às 8:06 PST

Já Hamilton também postou uma imagem da viagem em seu perfil no Instagram. Na publicação, ele está em um quadriciclo em um local deserto no México.