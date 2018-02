Anitta publica foto com Rita Ora e indica nova parceria

16:16 · 24.02.2018 por Estadão Conteúdo

Anitta, que se apresentou na quinta-feira (22) nos Estados Unidos, continua a chamar atenção em solo americano. Nesta sexta-feira, a artista compartilhou fotos e vídeos ao lado da cantora britânica Rita Ora. Na legenda de uma imagem, a brasileira escreveu 'Here we go!' (Aqui vamos nós!) o que indicou que pode vir uma nova parceria internacional.

As artistas também aparecem conversando com os compositores Andrew Watt e Justin Quiles, que publicou a mesma foto que Anitta. "Big tune on the way mucho talento" (Grande música a caminho, muito talento), disse Quiles, que também é cantor, no Instagram.

Rita Ora compartilhou uma série de fotos e vídeo, mas com uma legenda mais subjetiva com emojis; o texto foi apenas "BR+GB". As imagens foram suficientes para fãs das cantoras encherem as redes sociais comemorando a parceria.