Anitta passa Fátima e vira maior cachê feminino da publicidade no Brasil

10:32 · 16.07.2018

maior cachê feminino, a jornalista e apresentadora Fátima Bernardes, 55, de acordo com o colunista Para ter a cantora Anitta, 25, liderando uma campanha nacional de publicidade, o mercado terá que pagar até R$ 4,5 milhões, superando a cifra da então líder do, a jornalista e apresentadora Fátima Bernardes, 55, de acordo com o colunista Ricardo Feltrin, do UOL

Os valores são semelhantes e solicitados pelo apresentador global Fausto Silva e pelo atacante do PSG, Neymar Jr.

Anitta é um nome hoje que ultrapassa as fronteiras do território nacional. Depois de ganhar série documental na Netflix e conquistar o título de 'Melhor Cantora' e de 'Melhor Vídeo Musical' pela música 'Downtown', no Prêmio Eres, evento promovido para divulgar a cultura latinoamericano, a cantora será a nova técnica do reality 'La voz México', a versão mexicana do The Voice.

"Quarentena" de Fátima Bernardes

Após encerrar contrato com a Seara, Bernardes retornou a uma campanha publicitária em rede nacional na TV cerca de um ano após os escândalos e delações do grupo JBS , dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Seara é um das empresas do grupo.

O afastamento de Fátima foi estrategicamente pensado. Em abril último, a volta foi marcada como garota da propaganda do Extra, faturando em torno de R$ 3,5 milhões.