Anitta faz participação especial no The Voice Brasil e diz não ter a melhor voz do mundo

10:22 · 18.09.2018 / atualizado às 10:23 por Folhapress

A cantora também é uma das juradas na versão mexicana do programa. ( Foto: reprodução/Instagram )

Anitta, 25, fez uma participação especial no The Voice Brasil, na noite desta segunda-feira (17), e aproveitou para dar alguns pitados na performances dos candidatos. "É uma delícia estar aqui nessa posição, em que você só assiste, acha lindo e não precisa mandar ninguém pra casa", afirmou.

A cantora, que é uma das juradas na versão mexicana do programa, afirmou que a voz bonita não é tudo, mas é preciso outros ingredientes para ser um artista. "Eu, por exemplo, não acho que tenho a melhor voz do mundo, mas acho que no 'bololo' todo, junta os ingredientes e dá um bolo gostoso", disse. "E que bolo", brincou Ivete Sangalo.

Anitta pôde ouvir o candidato Arthur Henrique, do time Lulu Santos, cantar sua música com Pabblo Vittar, 23, "Sua Cara", e ainda comentou o desempenho de alguns participantes. "Murilo Bispo é um artista pronto. Não parece que entrou como participante, mas alguém que já faz seus shows", afirmou a cantora.

No final, ela ainda cantou a música "Against All Odds (Take All Odds At Me Now)", de Phil Collins.

Na semana passada, a assessoria de Anitta anunciou que ela fechou um acordo com a empresária, Kamilla Fialho, da K2L Entretenimento, para encerrar uma disputa judicial que já durava quatro anos. A cantora rompeu com a empresária em 2014 para assumir o comando de sua carreira.

Anitta também anunciou no início do mês o término de seu casamento com Thiago Magalhães, 27, após dez meses de união. "A decisão foi tomada de comum acordo. A amizade, a admiração e o carinho permanecem", afirmou a cantora em nota.