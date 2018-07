Anitta é escolhida como nova jurada do The Voice no México

14:55 · 17.07.2018 por Folhapress

A investida é parte da empreitada de Anitta para construir e consolidar uma carreira internacional ( Foto: Reprodução/Instagram )

A cantora brasileira Anitta, 25, é uma das juradas da nova edição do La Voz, a versão mexicana do reality show de talentos americano The Voice.

"Estou muito feliz em participar deste programa, ainda mais num país e para um público que tem me apoiado tanto na minha carreira internacional. Estou lisonjeada em poder descobrir novos talentos e de alguma forma aprimora-los com o que aprendi ao longo desses anos", disse a cantora.

Anitta anunciou a novidade em seu perfil no Instagram e aproveitou para agradecer ao diretor e produtor de TV mexicano Miguel Ángel Fox, responsável pela realização do La Voz.

"Este homem pôs a mão no fogo e confiou no meu trabalho. [...] Ele vai me apresentar ao México de maneira mais profunda, me ajudando a quebrar as barreiras do preconceito e também mostrar um pouco do meu país", escreveu Anitta.

O produtor também confirmou a participação da brasileira entre os jurados com uma foto dos dois sentados na cadeira giratória característica do formato e a legenda: "Ela é Anitta e vocês vão amá-la".

A cantora afirmou ainda em seu perfil na rede social que será um porto seguro para os participantes do reality "passando a eles toda e qualquer experiência artística e de vida que eu tenha". As gravações já começaram, porém, o programa deve ser exibido apenas em outubro.

A investida é parte da empreitada de Anitta para construir e consolidar uma carreira internacional. Há algumas semanas, ela fez uma rodada de shows na Europa que incluiu o Rock in Rio Lisboa, em Portugal, e apresentações em Paris e Londres.

A nova temporada do La Voz deve estrear em outubro no canal Las Estrellas. Já a adaptação brasileira, o The Voice Brasil, estreia nesta terça-feira (17) na Globo. Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Lulu Santos e Michel Teló são os jurados nacionais.