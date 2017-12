Anitta diz que tem revivido início de carreira ao buscar mercado internacional

13:47 · 15.12.2017 por Folhapress

Anitta comemora 2017 de sucesso ( Foto: GShow )

Sem dúvida, a cantora Anitta, 24, teve um 2017 marcante ao ver sua carreira internacional decolar e ao firmar parcerias musicais com importantes nomes do cenário, como o trio de DJs Major Lazer, o DJ Alesso, e os cantores Maluma, JBalvin e PooBear, um dos produtores de Justin Bieber.

"Foi um ano de crescimento, uma explosão, muita coisa aconteceu, muita novidade, fiquei bem feliz. Estou vivendo lá fora exatamente o que vivi no início da minha carreira no Brasil. Tenho que lidar com as mesmas situações: as barreiras, as pessoas, as músicas, as dificuldades. Tudo parecido", diz Anitta, em entrevista ao "Fantástico", que será exibida no próximo domingo (17).

A cantora também conta os planos para conquistar de vez o mercado internacional e sobre a decisão de manter a palavra "paradinha" em português no refrão das versões em inglês e em espanhol. "Ninguém me ajudou, não houve investimento, apenas eu metendo a cara sozinha. Agora, é muito louco ouvir 'Paradinha' tocar no aeroporto de Nova York. Uma música que todo mundo achou que não ia dar certo abriu as portas do mercado internacional para mim."

Casamento

Uma das fotos mais aguardadas deste ano é sem dúvida a imagem do casamento de Anitta com o empresário Thiago Magalhães, 26, na Amazônia. Em novembro, a cantora e o empresário assinaram um contrato de união estável em um cartório da Barra da Tijuca, no Rio.

A cerimônia foi realizada por um pajé no meio da floresta amazônica durante a gravação do clipe "Is That For Me", fruto de uma parceria com DJ Alesso, da Suécia, em outubro. Na foto, os dois estão vestidos de branco e Anitta está com um coque em cima da cabeça.