Anitta divulga bastidores de clipe em parceria com DJ Alesso

18:08 · 10.10.2017 / atualizado às 18:56 por Folhapress

Gravações do clipe "Is That For Me" ( Foto: Junior Marques/Divulgação )

Nesta terça-feira (10), cumprindo a promessa de lançar um clipe por mês, Anitta começou a divulgar bastidores do vídeo de outubro, "Is That For Me", fruto de uma parceria com DJ sueco Alesso.

A iniciativa, anunciada pela cantora em setembro, é parte de um projeto chamado #CheckMate. "Todo mês, uma tacada diferente", disse a artista na época, em comunicado com versões em espanhol e inglês.

Nas imagens que circulam pelas redes sociais, Anitta aparece dentro de um rio, cercada de vitórias-régias, e pergunta: "Temos cobras?". Em outro clique, a cantora está de pé, num barco, vestida com estampa de onça.

A brasileira tem rodado o mundo para fazer suas gravações. "Paradinha", cantado em espanhol, foi gravado em Nova York, nos Estados Unidos. Já "Na Sua Cara", feito em parceria com Pabllo Vittar e o trio de DJs Major Lazer, foi filmado no Marrocos.

O último lançamento de Anitta foi uma "bossa pop", seu primeiro trabalho em inglês. O clipe do hit "Will I See You" foi divulgado antes do polêmico "Vai Safada", gravado no morro do Vidigal com Nego do Borel.

Veja as imagens

EXCLUSIVE: bastidores do novo hino que surge na floresta, nossa cantora reinando na Amazônia. O pisão vai acontecer! @anitta ft @alesso is coming💚💛 Uma publicação compartilhada por Anitta Facts (@anittafacts) em Out 10, 2017 às 6:36 PDT

O mundo se prepara, vão conhecer nossas riquezas da Amazônia. Ícone didática, vai ensinar o respeito com a natureza. "Is That For Me" @anitta ft @alesso is coming💚💛 Uma publicação compartilhada por Anitta Facts (@anittafacts) em Out 10, 2017 às 8:32 PDT

Coragem? Tem que ter! Sempre luz, e alegria nos trabalhos. ICONIC! Bastidores "Is That For Me" @anitta ft @alesso is coming💚💛 Uma publicação compartilhada por Anitta Facts (@anittafacts) em Out 10, 2017 às 11:28 PDT

Brazilian Queen in the jungle💚💛 Bastidores do novo hino que surge na AMAZÔNIA, EPIC. "Is That For Me" @anitta ft @alesso is coming💥 Uma publicação compartilhada por Anitta Facts (@anittafacts) em Out 10, 2017 às 11:34 PDT