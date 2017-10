Anitta contratou xamã para evitar mau tempo durante gravação de clipe na Amazônia

10:31 · 15.10.2017 / atualizado às 10:45 por Estadão Conteúdo

Com o cronograma apertado, Anitta teve apenas dois dias para gravar as cenas do clipe e qualquer imprevisto climático poderia atrapalhar o resultado. ( Foto: Reprodução )

Os bastidores do clipe de "Is That For Me", que Anitta lançou na sexta-feira, 13, em parceria com o DJ sueco Alesso, ganhou destaque na imprensa internacional. O site TMZ descobriu que a cantora contratou um xamã para ajudá-la durante as gravações.

Anitta foi para o coração da floresta Amazônica, em Manaus, para gravar as cenas do novo clipe, em um local de difícil acesso e a 3 horas de distância de qualquer cidade desenvolvida.

Com o cronograma apertado, Anitta teve apenas dois dias para gravar as cenas do clipe e qualquer imprevisto climático poderia atrapalhar o resultado. Daí surgiu a ideia de contratar um xamã, com o objetivo de pedir uma força sobrenatural para garantir que o tempo ficasse bom e firme enquanto ela explorava a floresta.

O site norte-americano diz ainda que mais de cem pessoas trabalharam nos bastidores, e muitos frascos de repelentes foram distribuídos entre os profissionais para evitar as picadas de insetos.

Confira o vídeo: