Anitta alcança marca inédita em plataforma de música com 'Vai Malandra'

18:22 · 22.12.2017 por Folhapress

Anitta precisou de apenas algumas horas para bater o recorde de música mais executada na plataforma no dia do lançamento no Brasil ( Foto: Reprodução/ Instagram )

Anitta não para de bater recordes com o pancadão "Vai Malandra". Segundo dados do Spotify, a música está em 20º lugar no ranking de streamings global nesta sexta (22), mas chegou a ficar em 18º -a cantora é a primeira brasileira a alcançar a marca, com uma canção em português.

Além disso, ela precisou de apenas algumas horas para bater o recorde de música mais executada na plataforma no dia do lançamento no Brasil. O funk "Vai Malandra" foi lançado ao meio-dia da última segunda-feira (18) e deixou "Look What You Made Me Do", da canadense Taylor Swift, para trás como o hit mais executado em sua estreia. O novo hit de Anitta foi também a primeira música a quebrar a marca de 1 milhão de streams no primeiro dia no Brasil.

O hit também se tornou o mais escutado em um dia, apesar de a música ter sido lançada pontualmente às 12h. Para completar os números impressionantes da funkeira, "Vai Malandra" alcançou a 49ª posição do ranking global e a primeira colocação no Brasil logo nas primeiras horas no Spotify. Um feito inédito para um artista brasileiro.

Mais um outdorr em NY

Todo esse alvoroço em torno da música e do vídeo rendeu outro outdoor em plena Times Square, em Nova York. Ela já apareceu ali em novembro deste ano, mas acompanhada do cantor J. Balvin, na ocasião do lançamento da música "Downtown".

O sucesso encerra a campanha CheckMate da cantora, cuja intenção era lançar um hit por mês, desde setembro. Desde que a campanha foi anunciada, no fim de agosto, Anitta já lançou "Will I See You", em parceria com o americano Poo Bear, "Is That for Me", com o DJ sueco Alesso, e "Downtown", parceria com J. Balvin.