12:21 · 07.04.2017 por Folhapress

Segundo o diretor-geral Hélio Vargas, a ideia é mostrar Angélica e os convidados botando a mão na massa - Foto: Felipe Monteiro / Divulgação

Assim como o marido, o apresentador do "Caldeirão do Huck" (Globo), Luciano Huck, Angélica fará reportagens com o tema solidariedade, aos sábados, em seu programa "Estrelas Solidárias", na Globo. Ela brinca dizendo que, em casa, não há uma competição para ver qual apresentador fará mais o povo chorar na TV.

"Eu nem assisto ao programa dele, porque choro muito. Acho que tanto ele quanto eu não queremos fazer ninguém chorar, mas acontece", revela.

"Estou na televisão para para mostrar a realidade. No 'Caldeirão' tem sempre uma premiação para alguém. No 'Estrelas Solidárias' não premiamos as pessoas com dinheiro, mas com ações, vivência e atitudes", destaca a loira.

O diretor-geral Hélio Vargas aponta mais diferenças entre as duas atrações. "O Luciano conta histórias das pessoas, acompanha esses personagens e revela o que há por trás deles. No "Estrelas" é outra coisa, pois nós mostramos iniciativas e queremos, por meio disso, motivar outras pessoas. Então, tem mais a ação. Mostramos a Angélica e os convidados botando a mão na massa".

No "Caldeirão do Huck", que vai ao ar logo na sequência do programa de Angélica, consolidaram-se quadros que ajudam as pessoas, entre eles o "Mandando Bem", que premia ações de quem sonha em mudar o mundo. Outros, como o "Lata Velha", que reforma carros, e o "Lar Doce Lar", que reforma casas, sempre repercutem e, muitas vezes, emocionam o público com histórias bonitas. "O importante é ajudar. Essa é a mensagem de ambos", diz Angélica.