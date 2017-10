Angélica recebe Tom Cavalcante e Luiza Possi em Fortaleza

14:17 · 11.10.2017

Angélica e Tom Cavalcante em Fortaleza ( Globo / João Cotta )

Em meio a muita música, futebol, humor e uma culinária de dar água na boca, o ‘Estrelas do Brasil’ continua sua temporada por Fortaleza, no Ceará, neste sábado, dia 14. Ao lado da cantora Luiza Possi e do humorista Tom Cavalcante, Angélica visita as praias do Futuro e Iracema, degusta uma das delícias gastronômicas da região e organiza um bate-bola no tradicional Vovozão, estádio do Ceará.

Enquanto a apresentadora conversa com Tom e alguns atletas do clube, Luiza conhece os encantos de Fortaleza e as estrelas locais da cidade. Entre eles, Saullo Berck, jovem dançarino que é sucesso na internet com performances realizadas com sapatos de tijolo. Na Praia do Futuro, todos se reencontram para conhecer o Chico do Caranguejo e saborear a tradicional caranguejada. No local, recebem a cantora Marcia Felippe, sucesso do forró eletrônico que arrasta multidões em Fortaleza.

O ‘Estrelas’ tem direção geral de Hélio Vargas e redação final de Paula Miller. A atração vai ao ar aos sábados, logo após ‘Sessão Comédia’.