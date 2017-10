"Amo beijar garotas", revela Pabllo Vittar em entrevista

13:12 · 12.10.2017 / atualizado às 13:23

Pabllo Vittar participou do programa "Lady Night", de Tatá Werneck, quarta-feira (11) e revelou que já beijou mulheres na boca. "Nunca cheguei aos 'finalmentes' porque sou vegetariana, não gosto. Amo beijar garotas porque têm boca pequenininha, a minha é grandona, é para grandes partes. Não tenho atração sexual por meninas, vamos ficar só no beijinho na boca", contou.

Pabllo ainda disse que quando está montada prefere que seja tratada no feminino. "Pode me chamar de 'o' Pabllo ou 'a' Pabllo, acho que gênero é muito 2004 para ficar debatendo. Não sou mulher, sou drag queen. Mas quando estou montada, me trate no feminino. No RG é Phabullo. Na escola sofria muito, todo começo de ano tinha de explicar aos professores que tinha ph, mas não pronunciava com f".

Antes da fama a cantora já morava em São Paulo, com a irmã gêmea, Pâmela, desde os 15 anos. "Ela não tem nada a ver comigo, é baixinha. Não tinha instrução nenhuma, fiz tudo, menos cantar. Lavei banheiro, trabalhei em fast food. Meu último emprego foi em um salão".