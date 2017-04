Amigo de Neymar posta foto com Bruna Marquezine e escreve: 'De olho na cunhada'

15:30 · 14.01.2017 por Estadão Conteúdo

Não é a primeira vez que um amigo do craque se envolve no relacionamento dos dois ( Foto: reprodução/ instagram )

Depois de ser chamada de "my wife" (minha mulher) por Neymar nesta sexta-feira, 13, Bruna Marquezine agora é apelidada de "cunhada" por um amigo do jogador. Enquanto Neymar está em Barcelona, o administrador Diogo Canto, amigo do jogador e de diversos artistas, postou, nas mídias sociais, uma foto com a atriz em um bar e escreveu na legenda: "Fazendo a segurança... fazer o que né @brumarquezine? #deolhonacunhada".

Não é a primeira vez que um amigo do craque se envolve no relacionamento dos dois. O jogador Gabriel Jesus elogiou uma cena de nudez de Bruna e insinuou que Neymar tinha mais sorte em sair com a atriz do que ao ganhar a bola de ouro.