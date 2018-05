Alice Wegmann relembra cena de estupro em 'Onde Nascem os Fortes': 'Não conseguia levantar'

15:39 · 06.05.2018 por FolhaPress

Alice Wegmann interpreta Maria, protagonista de "Onde Nascem os Fortes". ( Foto: reprodução/Facebook )

Era um sábado de manhã quando Alice Wegmann recebeu uma ligação do diretor artístico José Luiz Villamarim. O recado? Na segunda-feira daquela semana ela deveria estar na Paraíba, preparada para viver Maria, protagonista de "Onde Nascem os Fortes", minissérie da Globo da faixa das 23 horas. Ela arrumou as malas e foi. Leu os capítulos da trama no avião.

Ser dirigida por Villamarim era um desejo antigo da atriz, que ficou feliz ao ter passado no teste para interpretar Maria. Entretanto, no meio do caminho entre teste e início de gravações, Wegmann acabou sendo escalada para outra novela, e acreditou que a série "não era para ser". Mas as coisas acabaram se invertendo e Wegmann foi novamente chamada para ser Maria, tendo papel na novela cancelado.

Quem olha as redes sociais da atriz consegue ter uma ideia do grande envolvimento que ela tem com a personagem. Quase diariamente, escreve textos abordando a força e determinação de Maria, ou então contextualizando as mensagens da série com o mundo real. Não é à toa que ganha, dia após dia, elogios dos fãs e da crítica especializada.

Aos 22 anos, Wegmann deixa claro que este é um dos trabalhos mais importantes de sua carreira. Ela diz que nunca havia interpretado uma personagem tão parecida consigo mesma. Ex-ginasta olímpica, a atriz considera que sua disciplina e determinação para superar limites, conquistadas no dia a dia como atleta, são também características norteiam a vida de Maria.

"Apesar de estar em situações completamente diferentes das que vivi e tomar certas atitudes que eu não tomaria, ela é a personagem mais parecida comigo que já fiz. Ela é forte e tem aquela coisa de acreditar até o fim, de querer a verdade e de ter coragem."

Com oito produtos da Globo no currículo, a atriz afirma que "Onde Nascem os Fortes" foi seu trabalho mais difícil até agora. A conexão com a história de vida da personagem é tanta, que Wegmann chegou a passar mal após gravar cena em que Maria é estuprada por um dos capatazes de Pedro Gouveia (Alexandre Nero), exibida nesta segunda (30). "Fiquei deitada no banheiro e não conseguia levantar. Tudo mexe com a gente por dentro. Não tem jeito, me emociono muito. Eu choro lendo, fazendo, e assistindo a série."

Para Wegmann, a sequência foi também a mais forte e emocionante de sua carreira. Ela ressalta que a situação retratada representa a realidade de milhões de mulheres e diz que ela mesma já passou por situações desconfortáveis em que se sentiu impotente diante dos homens.

"Na hora de gravar, pensei nas mulheres que já sofreram isso, nas minhas amigas, que são muito fortes, e tudo me ajudou a fazer a cena acontecer. Precisei sair dali e dar uma espairecida, ver o pôr do sol, dar uma respirada e consegui refletir muito."

A atriz desabafou na ocasião em sua conta do Instagram.

E como conseguiu chegar a este nível de entrega, nem ela mesma consegue explicar direito. O que sabe mesmo é que Maria estava em seu destino.

"Acho que a gente tem tudo dentro de si e as características específicas vão aflorando de acordo com cada personagem. Mas acho que nesse caso eu estava muito conectada com a Maria há muito tempo. Tudo dessa personagem já estava em mim. Sabe quando está escrito nas estrelas que o personagem é para ser seu? Acho que foi o que aconteceu comigo nessa série", diz.

E não foi só a própria atriz que percebeu isso. Durante a gravação de uma das primeiras cenas da série, Villamarim constatou o mesmo. "Eu estava dirigindo uma caminhonete com muita raiva, fui passar a marcha e sem querer eu quebrei ela, mas continuei a cena mesmo assim. Aí o Zé (diretor) disse: 'Você é essa menina, né?' E eu disse que sim", relembra a atriz.