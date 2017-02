Além de Gaga, Rock in Rio confirma Ivete, Fergie e 5 Seconds of Summer

22:30 · 06.02.2017 por Folhapress

Ivete se apresentará no dia 15 de setembro no Rock in Rio

Após apresentação no show do intervalo do Super Bowl 51, na cidade de Houston (EUA), a cantora Lady Gaga revelou que vem para o Brasil e fará apresentação única no Rock in Rio, no dia 15 de setembro. Ela encerrará o primeiro dia de shows do festival.

A turnê de Gaga, que deve ter início em agosto, terá apresentações nos Estados Unidos, Canadá e Europa.

Seu novo álbum, "Joanne", foi lançado em outubro de 2016 e ficou em primeiro lugar na Billboard Top 200.

Os 120 mil ingressos que o festival disponibilizou para venda antecipada, em novembro de 2016, esgotaram-se antes do anúncio da programação completa do Rock in Rio. A venda oficial de ingressos começa em 6 de abril.

A organização do festival Rock in Rio anunciou outras três atrações de sua programaçao -5 Seconds of Summer, Fergie e Ivete Sangalo.

Ivete Sangalo e os australianos do 5 Seconds of Summer se apresentam no mesmo dia que Gaga, enquanto Fergie canta no dia 16 de setembro, que terá ainda o show da banda Maroon 5, que já havia sido anunciado.