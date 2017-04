Acessórios criativos são apostas na feira de negócios no Minas Trend

13:32 · 06.04.2017 / atualizado às 14:28 por Gabi Dourado

Minas Trend exibe em salão de negócios os acessórios que vão bombar nas lojas ( Rafa Eleutério )

Como uma das principais plataformas de lançamentos e negócios do País, o Minas Trend investe na grande feira de negócios que exibe os lançamentos que devem chegar às vitrines em todo o país entre vestuário, calçados, joias e bijuterias.

Nos acessórios, o Diário do Nordeste adianta algumas novidades que prometem atrair olhares de grifes que estão presentes em lojas de multimarcas em Fortaleza. Nas bolsas, o foco está entre o utilitário, como as bolsas com várias possibilidades de uso da O Jambu, e o divertido, como as clutchs de acrílico com pegada fun da Bags by Brasil. Os sapatos também apostam na mistura de estilos, como a Nou Shoes que brincou com mocassins com estrutura de mule e salto.

Entre colares e brincos, a aposta é investir em design e criatividade. Os brincos de Héctor Albertazzi fizeram parte da linha criada para a A La Garçonne, desfilada na última edição da São Paulo Fashion Week, e traz elementos punks como caveiras. Mônica di Credo investe em padrões gráficos.

Camila Klein leva sofisticação para acessórios fora do comum como tornozeleiras. Veja essas e outras apostas em acessórios direto do Minas Trend:

