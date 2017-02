Olhar ao Norte

00:00 · 04.02.2017

A novela tem previsão de estreia para abril e teve cenas gravadas no mercado Ver-o-Peso. Isis Valverde observou as expressões populares Marcos Pigossi também está no elenco

Isis Valverde vestida com uma cauda de sereia, sendo carregada por Marco Pigossi em meio ao mercado Ver-o-Peso, em Belém. A cena inusitada dos personagens Ritinha e Zeca foi gravada pouco após das sete da manhã de um sábado, quando a venda de peixes já está em alta no local, e atraiu os olhares curiosos de quem passava por lá.

Se o mercado está sempre lotado de gente para todos os lados, que dirá durante os seis dias em que a equipe de 'A Força do Querer' gravou diversas cenas em vários pontos do principal ponto turístico e comercial da cidade.

"Foi muito gostoso gravar em Belém. As pessoas foram muito receptivas e carinhosas com todos nós, trouxeram uma energia bem bacana para o set", conta o diretor artístico Rogério Gomes.

Composição

Na pele de Ritinha, que vive em Parazinho, vila fictícia próxima a Belém, Isis Valverde interagiu bastante com os paraenses durante os intervalos das cenas, e nos horários fora das gravações, afinal, para a atriz, a convivência com a população local é fundamental para a composição da personagem.

"É a primeira vez que interpreto uma paraense e nunca havia estado na região Norte. Observei bem como as pessoas se comportam e aprendi a falar melhor as expressões locais, como 'égua' e 'tu pensas que sou lesa, é?, que a personagem usa bastante", explica, aos risos.

A área que abriga o Ver-o-Peso é enorme e praticamente todas as particularidades do mercado foram exploradas nas gravações.

Entre as locações, estavam o Cais do Porto, as barraquinhas que vendem alimentos e artesanatos, a parte da venda de banhos de ervas - tradição muito forte por lá - e a feira do açaí, que foi cenário do dia mais trabalhoso de gravações no mercado.

Viagem

No primeiro capítulo da trama de Glória Perez, Eugênio (Dan Stulbach) viaja até o Pará com o objetivo de negociar o fruto para a empresa da família, a Garcia, ao lado do primo Caio (Rodrigo Lombardi) e do filho pequeno, Ruy (João Gabriel Cardoso).

Anos depois, volta com o filho crescido, interpretado por Fiuk. Para a gravação das cenas, cerca de 400 figurantes - trabalhadores reais da feira -, 10 barcos e 5 mil rasas - como são chamadas na região as cestas de palha com açaí - foram necessários para reproduzir a tradicional feira, que acontece todos os dias da semana com exceção de domingo, único dia que a gravação poderia ser realizada.

"Trouxemos também caminhões, motos, kombis e carrinhos de mão. Cada rasa tinha 17 quilos de açaí. Sem dúvida foi o dia mais trabalhoso, mas conseguimos produzir a feira como ela realmente é", conta a produtora de arte Mirica Viana.

Gastronomia

Dirigindo um caminhão, Marco Pigossi gravou as cenas em que Zeca chega ao Ver-o-Peso, e outras em que o caminhoneiro circula pelo mercado. O ator aproveitou os intervalos para visitar as barraquinhas e comprar guloseimas.

"Adoro castanha do Pará e provei o açaí. Curti muito a cultura da cidade, que é muito rica, mas o que levei de lembrança foi comida mesmo", diverte-se.

Dan Stulbach, Rodrigo Lombardi e Fiuk ficaram menos tempo em Belém, mas também conseguiram aproveitar bastante a culinária paraense. "Eu já estive em Belém outras vezes, então já sabia o que era bom e fui no certo. Adoro pato no tucupi e a maniçoba, uma feijoada local", contou Dan Stulbach.

Já Rodrigo, que não conhecia a cidade, ficou encantado com Filhote, um peixe muito consumido na região. "Amei esse peixe. Estou chateado porque não vou encontrar no Rio. Tem que ter Filhote lá", disse, bem-humorado.

Fiuk curtiu a comida, mas ficou impressionado mesmo com a forma com que foi recebido pelas pessoas. "O povo aqui é caloroso demais. Achei uma delícia sentir toda essa receptividade", disse.