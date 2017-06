O talento da comédia de improviso

00:00 · 09.06.2017 por Diego Benevides - Repórter

Elidio Sanna, Anderson Bizzocchi e Daniel Nascimento integram a Cia. Barbixas de Humor, idealizadora do espetáculo "Improvável"

Formada em 2004, a cia. Barbixas reuniu o talento dos humoristas Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna nos palcos e na internet. A ascensão foi rápida e hoje os vídeos compartilhados no YouTube somam cerca de 670 milhões de visualizações, com 2,6 milhões de inscritos e uma média de oito milhões de acessos por mês.

O trio vem a Fortaleza para três sessões do espetáculo "Improvável", que completa 10 anos e já foi visto por mais de um milhão de pessoas nos seus nove anos em cartaz na capital paulista e nas apresentações em diversas cidades.

O improviso é a base da apresentação, tendo como inspiração o programa de televisão britânico "Whose Line is it Anyway?" e os espetáculos brasileiros de improvisação teatral "Zenas Emprovisadas (ZE)" e "Jogando no Quintal".

A ausência de um roteiro formal faz com que cada apresentação de "Improvável" seja diferente e, nesses 10 anos, o trio mostrou talento ao tirar comédia de situações inesperada como linguagem para a criação de jogos e de cenas artísticas de humor junto à plateia.

"O improviso exige muito treino de agilidade, raciocínio e interação entre nós e a prática do trabalho em conjunto. Para isso, realizamos um profundo processo de pesquisa e de ensaios no qual são criados os jogos ou estudadas suas mecânicas", conta Elidio Sanna.

O sucesso, claro, é da aceitação do público, que lota as apresentações do trio. "As pessoas que nos assistem online costumam ir, depois, nos assistir ao vivo. Além de termos vários espectadores que fazem questão de nos assistir todas as vezes que voltamos para uma cidade. Acho que esse compromisso dos nossos fãs, aliado ao fato dos nossos espetáculos serem sempre novos, por se tratar de improviso, é o segredo do sucesso que estamos conquistando", diz o ator.

Vertente

Os Barbixas estão sempre em processo de renovação para conquistar novos lugares, cientes de que o humor nacional continua em alta nas mais diversas mídias.

"O humor brasileiro é de excelente qualidade. Não o classificamos por nacionalidade, pois o humor é uma linguagem universal. O humor feito no Brasil não deve nada aos de outros países", continua o ator.

Elidio destaca a força dos humoristas cearenses. "Certamente eles são fonte de inspiração para a maior parte dos atores desse gênero no Brasil. O Ceará é um estado com grande tradição no humor. Chico Anysio e Tom Cavalcante, por exemplo, só para citar dois dos grandes talentos do humor cearense, são uma escola para todos nós",conta.

Com "Improvável", eles prometem muitas risadas. "Sempre que entramos no palco e também durante nossos treinos nos dias de semana, trabalhamos para fazer o nosso melhor e para fazer o público se divertir. O espetáculo é sempre novo, estamos sempre trocando os jogos, o publico faz sugestões diferentes e todas as nossas apresentações são improvisadas", diz.

Os Barbixas também estão em cartaz em Campinas com "Em Breves", que é diferente de "Improvável" por reunir esquetes de humor. "Mas toda vez que apresentamos 'Improvável', estamos trazendo um espetáculo novo para as pessoas. As novidades também são os temas sugeridos pela plateia, os jogos de improviso que variam de um espetáculo para outro e os convidados, que também mudam a cada apresentação. São tantas variáveis que, mesmo após 10 anos em cartaz, nós mesmos nos surpreendemos com os espetáculos", finaliza o humorista.

Mais informações

"Improvável"

Sábado (10), às 19h e 21h, e domingo (11), às 20h, no Theatro Via Sul Fortaleza (Av. Washington Soares, 4335, Sapiranga). Ingresso: R$70 (inteira) e R$35 (meia) na plateia inferior e R$60 (inteira) e R$30 (meia) na plateia superior. (3099.1290).