O som pesadão de Iza

00:00 · 15.12.2017 por Diego Benevides - Repórter

Em busca de um lugar ao sol, Iza começou a publicar seus vídeos no YouTube há cerca de três anos. Divas como Beyoncé, Rihanna e outros nomes da música pop ganharam releituras cheias de charme, mostrando o vozeirão da artista.

A ascensão foi inevitável e ela assinou um contrato de músicas autorais com a Warner. "Foi um pouco rápida, até mais do que eu imaginava, mas acho que isso veio muito de um esforço meu. Eu fico muito feliz de ver o meu trabalho gerando frutos e espero que isso seja só o começo", diz a cantora em entrevista exclusiva ao Zoeira.

O esforço de Iza vem desde cedo. Em seu canal no YouTube, a cantora afirma que já passou por momentos de dúvida sobre a carreira artística, mas sempre foi apoiada pela família, que também é envolvida com artes. Mesmo com o mercado da música pop em evidência, ganhar a projeção de hoje não foi fácil para Iza. "Acho que o preconceito realmente foi a maior dificuldade que eu senti, e ainda sinto".

Referências

Entre as referências para seu trabalho autoral estão nomes como Tina Turner, Michael Jackson, Stevie Wonder e, claro, Beyoncé e Rihanna. "Elas são minhas referências em tudo, na maneira que conduzem a carreira, a maneira como se apresentam, como se comportam. São divas e me inspiram pela força e pelo papel que exercem na música".

A mescla de referências pode ser sentida não só pelo visual deslumbrante e pelas coreografias ousadas, mas também na batida de suas canções. "Pesadão", gravada em parceria com Marcelo Falcão, da banda O Rappa, já ultrapassou 26 milhões de visualizações no Youtube. A trajetória de Iza também reúne outros sucessos, como "Te Pegar", "Esse Brilho É Meu" e "Quem Sabe Sou Eu". Elas embalam os shows da cantora, enquanto o primeiro álbum não é lançado.

"O álbum deve sair no começo do ano que vem. O público pode esperar músicas que definem a minha voz. Existem várias emoções e vários ritmos diferentes no álbum, mas todos eles conversam entre si e me definem bem. Com esse álbum acredito que as pessoas vão poder conhecer mais de mim", diz.

Empoderamento

Aos 26 anos, a cantora tem consciência da importância de ter um discurso e comportamento que representem uma geração.

"Minha responsabilidade é muito grande, né? Na verdade, eu nunca tive intenção de abordar certos temas. Eu acho que são coisas que acontecem na minha vida, são minhas vivências e meu ponto de vista. Não me incomoda, de jeito nenhum, ser uma referência de empoderamento negro ou de ser representante das mulheres", conta.

Iza tem consciência de que não está apenas no YouTube e que sua influência também atinge o "mundo real". A consciência de que sua voz pode fazer desse um mundo melhor é inevitável. "Ainda somos a parcela da população que mais sofre com homicídios, preconceito, racismo, machismo. Então, o que eu quero cada vez mais é conseguir oportunidades para que todas essas mulheres tenham lugar de protagonismo também", continua.

"É muito gratificante ouvir muitas delas dizendo que se sentem representadas por mim. A gente só tem noção do papel que exerce na vida das pessoas, como artista, quando elas retornam as vivências delas com a música, as experiências que elas tiveram lendo uma entrevista minha, o que elas sentiram quando me viram na TV".

Para o futuro, Iza quer se consolidar no mercado e está disposta a lutar diariamente para isso. "Eu sempre digo que Deus é meu sócio, então minha carreira está nas mãos dele. Eu corro muito atrás dos meus projetos, dos meus sonhos, e acho que com a luta sempre se chega onde se quer chegar. Tive experiências incríveis esse ano, cantando ao lado do CeeLo Green e abrindo o show do Coldplay, que me ajudaram a crescer muito como artista. E quero continuar crescendo", finaliza.

Mais informações

Iza

Sábado (16), a partir das 23h, na Haus (Av. Almirante Tamandaré, 19, Praia de Iracema). Ingresso: R$100 (inteira) e R$50 (meia) na pista; R$200 (inteira) e R$100 (meia) no camarote premium e R$300 (inteira) e R$150 (meia) no camarote com meet and greet.