O retorno de dilemas do passado

00:00 · 08.06.2017

Estrelado pelos portenhos Ricardo Darín, de "O Segredo dos Seus Olhos", e Leonardo Sbaraglia, de "Relatos Selvagens", o drama "Neve Negra" conta a história de Salvador, um homem isolado que convive com a grave acusação de ter cometido um assassinato durante a adolescência.

Acostumado à sua rotina solitária, ele é procurado por seu irmão Marcos e sua cunhada Laura, que recebem uma proposta milionária por um terreno localizado na Patagônia, onde vive Salvador.

Com a reluta do protagonista em se desfazer da casa localizada no terreno herdado pelos irmãos, velhos problemas familiares ganham força na congelante e isolada Patagônia. A direção é de Martin Hodara.

Na Argentina, "Neve Negra" detém a primeira colocação de produção nacional mais vista em 2017.