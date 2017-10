O rei do YouTube

00:00 · 06.01.2017 / atualizado às 07:15 por Lucas Ribeiro - Repórter

Whindersson movimenta a programação de humor da Capital com série de seis apresentações Whindersson Nunes movimenta a programação de humor da Capital com série de seis apresentações

Ele tem apenas 22 anos e é considerado o segundo youtuber mais influente do mundo, segundo pesquisa da Snack Intelligence, que monitora e analisa o mercado audiovisual digital. Também é o responsável por destronar o Porta dos Fundos da liderança do YouTube em número de inscritos.

Todas essas conquistas são de Whindersson Nunes, nordestino natural de Bom Jesus, no interior do estado do Piauí. Talento não falta para o artista. Começou na plataforma de vídeos em 2013 e bombou na internet com a paródia "Vô tô reprovado", ainda naquele ano.

O humorista já revelou que não gosta da qualidade dos vídeos anteriores à paródia que lhe deu uma guinada na carreira, e que até tem vergonha de assistir os antigos trabalhos. Mas hoje os números refletem a maturidade que o piauiense conseguiu construir em seu humor.

Whindersson acumula 15,7 milhões de inscritos no canal e soma 1,1 bilhão de visualizações. O que ele faz demais? É apenas Whindersson, o de sempre. Conta experiências de vida, brinca com situações constrangedoras, se arrisca em paródias, comenta algo sobre a última viagem ou o que gostou no último filme que assistiu no cinema. O grande diferencial é o "timing" de um bom humorista para contar as histórias.

Show

A partir de hoje, o artista inicia uma série de seis apresentações no Teatro RioMar, em Fortaleza. No espetáculo "Marmininu", além das paródias dos hits do momento, Whindersson promete divertir o público com esquetes que falam de infância, conflitos com a mãe e dos desafios de um menino do interior ganhando a liberdade.

Com mais de dois anos na estrada com o show, o comediante já superou a marca de 200 mil espectadores. Em 2016, esteve presente em todos os estados do Brasil. Passou por 126 municípios e se apresentou tanto para uma plateia com 152 pessoas como para o público de 5 mil.

Não entrevista

A equipe do Diário do Nordeste entrou em contato com a assessoria do Whindersson para realizar uma entrevista com o artista. Atendida por um funcionário da Non Stop Produções, a reportagem recebeu a solicitação de que fosse realizada por e-mail. Duas horas e 23 minutos após o envio das perguntas, o assessor já respondia com os questionamentos "respondidos pelo Whindersson".

Fora da realidade do comediante, as respostas de Whindersson não solucionam nossas perguntas. Em alguns casos, desmente o próprio artista, que agora nega que tenha tido outro emprego além do YouTube, apesar de ter afirmado inúmeras vezes, em outras entrevistas, que já trabalhou como garçom.

Voltamos a ligar. "Foi mesmo o Whindersson que respondeu as perguntas?" - "Foi sim, é que ele é monossilábico", garantiu o assessor. Segue abaixo a (não) entrevista com o monossilábico Whindersson Nunes, que em seus vídeos e em aparições na TV consegue ser tão alegre e comunicativo, como realmente é o competente humorista.

Mais informações

"Marmininu"

Dias 6, 7, 8, 13,14 e 15 de janeiro, às 20h, no Teatro RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingressos de R$35 a R$120. (4003-1212)

(Não) entrevista

Com Whindersson Nunes

Você lembra quando largou seus outros trabalhos para focar apenas no YouTube? Como ocorreu a percepção de que a plataforma poderia abrir caminhos prósperos?

Eu sempre quis ser Youtube de sucesso, na verdade eu comecei antes de qualquer trabalho! Risos.

Com apenas 21 anos você tem uma responsabilidade grande nas costas. Existe um preço para a fama? Você deixou de lado coisas que gostaria de fazer por conta da vida profissional?

Nunca deixei de fazer nada que queria, eu sempre arranjo um tempinho para mim e minha família.

Quais foram os grandes sonhos que você pôde realizar com o dinheiro conquistado?

Eu consegui conquistar a admiração da minha família, isso não tem preço.

É comum ouvirmos que é fácil fazer vídeos e ganhar dinheiro com isso na internet. Uma espécie de desvalorização do trabalho. O que você costuma pensar ou responder quando escuta algo do tipo?

Eu acho que tudo se torna fácil quando se tem zelo e dedicação.

Em outras entrevistas, você diz que considera seus primeiros vídeos ruins e que tem vergonha de assistir. Como você considera seu conteúdo hoje? O que foi mais importante nessa evolução?

A gente vai amadurecendo, vai pegando o jeito ne rsrsrs

Você canta e faz paródias de muito sucesso. Como se deu, ao longo da sua vida, a aproximação com a música?

A música esta presente na minha vida desde pequeno, foi só juntar as duas coisas!

O que passou por sua cabeça no momento que ultrapassou o Porta dos Fundos no YouTube? E quando foi citado como segundo mais influente do mundo?

Eu esperava que isso poderia acontecer um dia, pois o canal não parava de aumentar em números de seguidores, mas nunca imaginei que seria tão rápido.