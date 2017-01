O rádio na TV

00:00 · 27.01.2017

30 cantores integram o musical que homenageia o rádio, a ser exibido hoje na TV Diário. A montagem é assinada por Maninha Motta

O ano era 1922. À época do seu nascimento em terras brasileiras, o rádio apareceu de forma destacada, alimentando uma grande expectativa de realizar transmissões, à distância, de músicas e informações de maneira mais prática e rápida. Felizmente, era tudo verdade, e uma pequena revolução na rotina nacional, assim, se iniciava. Tanto é que hoje, décadas após o ocorrido, para muitas pessoas é difícil conviver num espaço onde não haja um "radinho" tocando, seja ele de pilha ou mais sofisticado.

É um fato que comprova a importância do meio de comunicação: no canto, pertinho das donas de casa, dos motoristas de ônibus ou dos estudantes a caminho do colégio, ele vai construindo histórias, participando junto, embalando momentos.

Compreendendo esse peso do rádio no dia a dia de tanta gente e o carinho que o instrumento passou a receber, a Escola de Canto Maninha Motta idealizou o musical "Os grandes sucessos do rádio", montagem que será exibida hoje (27), às 20h40, na TV Diário.

Na tela, durante 60 minutos, o que será visto é um recorte, pra lá de nostálgico, das principais fases do instrumento desde a década de 1930. Algumas das mais conhecidas músicas tocadas em cada período devem receber, inclusive, um tratamento especial: afinal, são crianças, adolescentes e adultos que interpretarão as canções.

De "Chiquita Bacana" - cantada originalmente na voz de Emilinha Borba - a "Com que roupa", de Noel Rosa, passando por clássicos internacionais - caso de "Under Pressure", do Queen, e "Billie Jean", do rei do pop Michael Jackson - o repertório do especial é vasto e deve emocionar e divertir quem assisti-lo.

Teatro

O que será veiculado na TV hoje, na verdade, já foi apresentado em novembro do ano passado no Teatro RioMar, com um ótimo retorno por parte do público. "Pelo sucesso da montagem, fomos convidados para gravá-lo no formato da televisão e, desde então, fomos nos preparando", conta Maninha Motta, que assina a montagem do especial e é responsável pela preparação vocal dos artistas.

"O que as pessoas vão assistir, no entanto, é apenas uma parte do espetáculo que, na íntegra, tem três horas de duração", esclarece.

Exatamente sobre o desafio de realizar essa adaptação, a artista conta que o processo de síntese do conteúdo é que foi o mais complicado. Entretanto, ela garante que a magia do espetáculo encenado no teatro deve se repetir na sua veiculação pela TV.

Estrutura

Ao todo, 30 cantores - incluindo solistas e grupos participantes - integram o musical adaptado. O esforço em retratar cada década musicalmente é grande, indo de encontro a um belo cuidado na preparação do figurino e na ambientação das épocas, por exemplo.

Segundo Maninha, "tudo que utilizamos no musical é preparado pelos próprios integrantes da montagem, o que faz com que o esforço em deixar cada peça bastante atraente e fiel ao período retratado seja bem recompensado".

Esse senso de protagonismo e altivez é algo que a profissional carrega consigo em cada trabalho que faz pela Escola Maninha Motta. É dela a execução do projeto CantArte que, desde dezembro de 2015, vem organizando apresentações mensais em palcos como o Dragão do Mar e o Theatro José de Alencar, sempre trazendo diferentes gêneros musicais para serem interpretados. O pop rock nacional e a MPB serão os contemplados pelo grupo em fevereiro, no TJA.

Tanta entrega à arte musical parece ir bem de encontro ao que às ondas do rádio também trazem: uma leveza no sentir e um gosto todo próprio de ir marcando a vida da gente, seja aonde for e com quer que esteja. E que assim permaneça.