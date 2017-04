O que está por vir na moda

00:00 · 14.01.2017

Clique na imagem para ampliar

O ano de 2016 foi agitado para o mundo da moda. Foi marcado pela dança das cadeiras dos estilistas nas grandes maisons, mudanças nos formatos dos desfiles e temporadas e a ascensão da geração Z.

"As mudanças que começaram em 2016 ainda deixam muitas incógnitas sobre o futuro da moda. O 'see now, buy now', a fusão dos desfiles masculinos e femininos, as estreias de estilistas importantes em novas maisons... Tudo isso ainda causa um sentimento de instabilidade grande. 2017 é um ano estimulante porque ainda estamos no olho do furacão das mudanças que vêm chacoalhando o meio da moda", conta Daniela Falcão, diretora editorial da Globo Condé Nast.

Com a chegada de 2017, o mundo da moda e da beleza já dá sinais do que pode se destacar nas passarelas e nas vitrines. Questões como o comportamento do consumidor no mercado pós-crise, as tendências de peças e estilo e as campanhas de grandes marcas foram levantadas por profissionais de diversas áreas do segmento. Para Paulo Borges, criador da SPFW, a temporada vai trazer "leveza, criatividade e transformação".

O fotógrafo Renam Christofoletti defende a liberdade e interação do segmento. "Espero um 2017 com menos convenções e mais liberdade, com a moda interagindo mais com as pessoas, com diversificação por parte dos profissionais da indústria para atender as novas gerações. Como fotógrafo, o meu plano é entrar em contato com quem nasceu usando a internet. A tendência é ser mais consciente", afirma.

Com informações do Estadão Conteúdo