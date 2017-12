O Poder e o Impossível: lutar pela vida

00:00 · 14.12.2017

Uma luta pela sobrevivência e uma história de autoconhecimento. Em "O Poder e o Impossível", o ator Josh Hartnett interpreta o jovem Eric, um atleta de snowboard, que vive em busca de adrenalina.

Durante um fim de semana, em uma estação de esqui, ele acaba preso por uma grande tempestade de neve. Isolado por mais de uma semana no local e sem conseguir fazer contato com ninguém, ele precisa fazer de tudo para sair dessa situação.

A história é adaptada do livro "6 Below: Miracle on the Mountain", escrito pelo próprio Eric LeMarque, que viveu essa história real, em parceria com Davin Seay. A obra serviu de inspiração para o novo longa-metragem do cineasta Scott Waugh, conhecido pelos filmes "Ato de Valor" (2012) e "Need For Speed: O Filme" (2014).

Jornada

O drama do filme vai muito além da questão de sobrevivência. A equipe de produção buscou explorar outros conflitos que expandem a abordagem do filme para além de uma história de catástrofe.

"Essa é uma história de alguém se conhecendo, não uma história sobre estar perdido. Ele estava perdido por muito tempo antes de fazer hockey, e até mesmo antes disso", contou Hartnett em entrevista ao site KPTV.

"Claro que a história real do Eric LeMarque é uma história heroica, pra dizer o mínimo. E eu achei o processo criativo do filme difícil, mas eu não tenho como comparar com o que ele passou de verdade", continuou o protagonista do longa.

Além de Hartnett, "O Poder e o Impossível" também traz no elenco nomes como Mira Sorvino, Sarah Dumont, Kale Culley e Jason Cottle, entre outros.

Amor

"Tem essa mensagem importante sobre amor, é realmente o amor entre ele e a mãe, que eu interpreto. É uma bela história, de cortar o coração e inspiradora", contou a atriz Mira Sorvino em entrevista ao programa KTLA.

Ela explica que interpreta a mãe do protagonista em duas fases diferentes da vida, criança e adulto, e funciona dentro da narrativa do filme.

"Para interpretar a personagem, eu conheci a verdadeira Susan LeMarque e ela foi uma pessoa muito inspiradora para mim. O amor pelo filho dela, mesmo quando todos desistiram de encontrá-lo, e a força dela de continuar procurando foram coisas muito poderosas. É isso que eu tento trazer para o personagem, todos esses sentimentos dela", finalizou a atriz.