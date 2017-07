O espírito cria a realidade

00:00 · 28.12.2016

Além de harmonizar-se com Marte, a dobradinha Sol-Mercúrio também forma um excelente contato com Netuno, que eleva ainda mais o astral e nos espiritualiza. Marte em Peixes e esses bons aspectos com Netuno nos tornam mais conscientes da supremacia do espírito sobre a matéria. Netuno é o planeta do misticismo e da transcendência, por isso seus contatos benéficos fazem com que nossa fé esteja mais viva e potente do que nunca. Nossas imagens mentais tendem a realizar-se bem mais facilmente, desde que a gente persevere nelas. Esta fase do ano é uma das mais propícias para nossas mentalizações construtivas, pois estamos mais sensíveis aos apelos por Paz e Harmonia. E há uma corrente de Amor e Boa Vontade que atinge toda humanidade. Ao invés de a gente só ver os problemas e erros e ficar reclamando passivamente de tudo, vamos concentrar nossas mentes nos acertos humanos e agir com fé, determinação e confiança no futuro. Esse é o único modo de mudarmos as coisas para melhor.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

O fato de Netuno estar em harmonia com o Sol e Mercúrio fortalece ainda mais sua fé e faz com que as imagens mentais que você alimenta em sua mente se concretizem com maior facilidade. Pense positivo! DICA: você pode cultivar a espiritualidade e dar a devida atenção a sua necessidade de elevação e transcendência.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Também em harmonia com Mercúrio e o Sol, Netuno acentua seu carisma, faz com que você brilhe e dá a maior força a suas iniciativas no sentido de projetar-se entre os amigos. Esse planeta acentua seu lado idealista e faz com que você tenha ideias bastante inspiradas para seus projetos. DICA: não se envolva com atritos em casa.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

A dupla Sol-Mercúrio harmoniza-se também com Netuno, que está em Peixes, e acentua seu lado realista e ambicioso. Do mesmo modo que Júpiter, esses astros fazem com que você esteja em condições de dar o melhor de si em tudo o que faz. DICA: se seu coração está vago é provável que alguém interessante se candidate a ele.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Nestes dias Mercúrio e Marte fazem com que você sinta-se mais otimista e de bem com a vida e anunciam dias bastante favoráveis às viagens e encontros. Tende a haver um clima de união e afeto com quem você mais gosta e se você está só há paixões à vista. DICA: o momento lhe promete novas oportunidades de crescimento pessoal.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Mercúrio e sua estrela-guia, o Sol, estão em harmonia com Netuno, por isso favorecem ainda mais as horas íntimas e fazem com que elas sejam particularmente restauradoras. Você está em condições de reciclar-se sob todos os pontos de vista e até sua capacidade regenerativa está em alta. DICA: mantenha-se dentro do orçamento.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Os bons aspectos que o Sol e seu regente Mercúrio formam com Marte e Netuno facilitam seus relacionamentos e os tornam mais harmoniosos. Você está em condições de colocar-se no lugar dos outros e de entender melhor o ponto de vista alheio. DICA: atue no sentido de preservar a harmonia no amor e não faça nem aceite provocações.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Agora Marte e Netuno anunciam dias bastante fecundos para você, que pode colocar tudo seu em dia e sair-se bem nas atividades práticas em geral. Você tende a agir com maior eficiência e os bons resultados não se farão esperar. DICA: não se iluda nem se jogue de cabeça em situações que não sejam bem claras, para não sofrer.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Os aspectos benéficos existentes ajudam você a ver ainda mais claramente dentro de si e lhe torna consciente de seus próprios processos íntimos. Você está em condições de renovar-se e pode agir de modo coerente com suas reais necessidades e motivações. DICA: não cultive mágoas, mas apenas pensamentos positivos e elevados.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Os ótimos contatos envolvendo os planetas Marte e Netuno lhe dão condições de observar as coisas de modo abrangente, sem perder-se em detalhes insignificantes. Você pode demonstrar maior capacidade de síntese e isso será um esclarecedor. DICA: seu regente Júpiter dá a maior força a suas iniciativas no sentido de fazer novos amigos.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Estar com as pessoa amigas será estimulante neste período, em que Marte e Netuno lhe ajudam a expressar-se melhor. Exponha suas necessidades com clareza e recorra aos outros se necessário. A fase também é propícia para você estabelecer suas metas para 2017, pois sua mente anda bastante lúcida. DICA: dialogue com quem você ama.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Durante este final de ano o melhor que você tem a fazer é dar atenção a suas necessidades espirituais e levá-las a sério. Reserve uma parte de seu tempo para meditar, entre em contato com seu "eu" mais profundo e faça um balanço de 2016. DICA: sua necessidade de religação com o Todo anda mais marcante do que nunca.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Seu planeta Netuno e Marte, em seu signo, vibram harmoniosamente, por isso tudo tende a fluir bem em sua vida. Seu próprio ritmo tende a acelerar-se e você está com mais disposição do que nunca para cuidar das questões pessoais. Apenas evite a pressa e não se impaciente. DICA: Netuno cria uma maior telepatia com quem você ama.