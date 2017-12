O desejo de vingança de Clara

00:00 · 13.12.2017 por Leonardo Volpato e Leandro Vieira - Folhapress

Bianca Bin terá uma reviravolta na trama de “O Outro Lado do Paraíso”. A personagem Clara se vingará de todos que a fizeram mal ( Foto: Globo/Raquel cunha )

Finalmente, chegou a hora da grande e aguardada reviravolta da novela “O Outro Lado do Paraíso”. A partir do capítulo desta quarta-feira (13), Clara (Bianca Bin), de volta a Palmas (TO), começará a tramar minuciosamente seus planos de vingança contra todas as pessoas que a prejudicaram no passado.

Os alvos principais serão justamente Gael (Sergio Guizé), Sophia (Marieta Severo) e Samuel (Eriberto Leão).

Depois de ser internada em um manicômio e de ter sido tachada de louca, e de ter apanhado bastante do ex-marido, Gael, um ano se passou. E Clara retorna renovada e com sede de vingança.

“Usarei todos os ingredientes possíveis nessa reviravolta, inclusive o humor, para dar leveza à trama quando necessário”, destaca o autor da história, Walcyr Carrasco.

“O Patrick é um grande amigo e aliado. Será capaz de tudo para dar suporte. Clara não está apaixonada pelo Patrick. O objetivo dela é muito claro: ela está mirando a vingança”, comenta a atriz Bianca Bin.

“Meu personagem é um cara que tem bom caráter, é prestativo e tem um passado, uma questão emocional forte, que não foi bem resolvida. Ele tem um ‘quê’ de Sherlock Holmes, uma veia investigativa. E simpatiza com o desejo de vingança dela”, reforça Fragoso.

Depois será a vez de acabar com o psiquiatra Samuel, que assinou o termo para mandar a mocinha ao hospício. Por fim, será a hora de Sophia acertar as contas com a ex-nora. As cenas vão ao ar mais para a frente.

Clara vai denunciar as condições de trabalho do garimpo do qual ela é a chefe. Inspetores e a juíza Raquel (Erika Januza) farão vistoria e perceberão a precariedade do trabalho. Sophia vai parar atrás das grades. Será uma volta triunfal de Clara à sua terra.

Justiça

Walcyr Carrasco disse que a atriz Bianca Bin não deve ser tachada como vilã, mesmo tendo sangue nos olhos para se vingar de todo mundo que a prejudicou.

“A Bianca é uma atriz maravilhosa. Mesmo depois de Clara ter sido vítima de tantas maldades, ela tem o direito de exigir justiça e de ter o filho (Tomaz, papel de Vitor Figueiredo) de volta. Isso é ser vilã?”.

Carrasco conta ter se inspirado na obra “O Conde de Monte Cristo” (1844), de Alexandre Dumas.

“Nunca escondi isso. Inclusive, fiquei surpreso com alguns veículos de imprensa dizendo que eu ‘confessei’ isso. Desde o começo, deixei bem transparente a minha inspiração. A inspiração nos clássicos, para mim, é uma constante”, finaliza.