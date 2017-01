O confronto final

00:00 · 26.01.2017 por Diego Benevides - Repórter

Mila Jovovich encontra novos e antigos amigos em novo filme da franquia

As franquias milionárias continuam em alta em Hollywood. Nascido originalmente nos cinemas em 2002 a partir dos games de sucesso da Capcom, "Resident Evil" ganha seu sexto filme, que promete ser a última aventura de Alice contra os zumbis.

Em "Resident Evil 6: O Capítulo Final", a heroína é sobrevivente do massacre zumbi e retorna para onde o pesadelo começou, Raccoon City, local em que a Umbrella Corporation reúne suas forças para um ataque final contra os remanescentes do apocalipse.

Para vencer a dura batalha final e salvar a raça humana, Alice recruta velhos e novos amigos (e um aliado improvável) para a inevitável luta.

"Estou tão animada que fomos capazes de fazer essa franquia por tantos anos", disse a atriz ao site Collider.

Jovovich conta que se surpreende que a franquia tenha conquistado tantos fãs no decorrer de 15 anos, para além dos videogames. Os cinco filmes anteriores arrecadaram perto de US$1 bilhão.

"É incrível, é realmente uma parte de quem eu sou e há um monte de facetas da minha personalidade nesses filmes. E há um monte de facetas que não são, é claro. Mas eu acho que é um personagem amado pelas pessoas, que eu fui capaz de representar isso para muitas mulheres, muitos jovens, muitos fãs do jogo. Especialmente porque Alice não está nos videogames. É meio incrível fazer algo que as pessoas abraçam tanto", diz.

Acidentes

Infelizmente, gravações de filmes de ação como este costumam incluir alguns riscos. Comandadas por Paul W.S. Anderson, marido de Jovovich, as filmagens de "Resident Evil 6: O Capítulo Final" foram marcadas por dois grandes acidentes.

Em outubro de 2015, a dublê de filmes de ação Olivia Jackson teve que amputar o braço após um grave acidente no set de gravações, em Johanesburgo, na África do Sul.

Durante uma cena de perseguição, na qual Olivia dirigia uma motocicleta em alta velocidade, ela acabou colidindo fortemente em um guindaste. A dublê ficou em coma induzido por cerca de duas semanas.

"É um milagre que ela tenha sobrevivido. Eu não a conhecia muito bem, já que todos nós estávamos só começando com o filme, mas as poucas vezes que ensaiamos juntas, eu realmente a admirei porque ela dança pela coreografia, bonita e graciosa. É uma prova da força de Olivia que ela tenha sobrevivido e também pela rápida reação do nosso oficial de segurança no set e sua equipe", escreveu Jovovich em uma publicação em sua página no Facebook na época.

Alguns meses depois do acidente com Olivia, outro membro da equipe foi a óbito.

Ricardo Cornelius estava próximo a um Humvee quando o veículo militar deslizou e o esmagou contra a parede.

Ele foi levado às pressas ao hospital, mas morreu horas depois, em decorrência de uma hemorragia interna.