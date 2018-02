00:00 · 21.02.2018 / atualizado às 12:15 por Gabriela Dourado - Editora assistente

A equidade de gêneros é o assunto do momento. Discutir e repensar o que se entende por masculinidade está entre as pautas em busca de estabelecer uma relação menos tóxica entre o homem e a sociedade contemporânea.

Carregando esse contexto em seu subtexto, a série "Queer Eye" estreou na Netlflix esse mês de fevereiro e já vem conquistando admiradores. A série é uma reformulação da consagrada "Queer Eye For The Straight Guy", televisionada entre 2003 e 2007 e que ganhou diversos prêmios - inclusive o Emmy de melhor reallity show, em 2004.

A proposta é a mesma: cinco homens homossexuais especialistas em diferentes áreas ajudam algum homem a mudar seu estilo de vida. Diferente da primeira montagem, essa não se resume a ajudar apenas homens héteros.

Entre os episódios, há a história de um rapaz que, entre seus dilemas, está o de assumir a sua homossexualidade para a família. A nova temporada, portanto, aborda a diversidade, a aceitação e principalmente a autoestima, independente da orientação sexual.

Cinco fabulosos

O "Fab Five" (cinco fabulosos, em tradução livre) é formado por Karamo, que entende muito sobre cultura; Tan, o cara da moda; Antoni, que comanda a área da cozinha; Bobby fica a cargo do design; e Jonathan cuida da aparência em geral do participante, de cabelo a unhas. Essa temporada permite que se conheça mais sobre a história dos cinco e não somente do homem a ser ajudado.

Entre cortes de cabelo e transformação nas casas, os diálogos entre os cinco e os participantes acabam por levantar temas atuais. Karamo, por exemplo, tem uma conversa sincera e reveladora com um ex-fuzileiro e apoiador do presidente Donald Trump. Negro e gay, o especialista em cultura comenta sobre as diferenças entre os dois. Já na casa de um cristão devoto, os cinco discutem também a relação entre a igreja e a homossexualidade.

Autoestima

As dicas de cada especialista são, de fato, valiosas e podem ser inspiradoras para uma transformação pessoal em quem assiste a série. Desde uma receita mais desenrolada ou uma dica de moda, as sugestões podem ser incorporadas ao dia a dia desse homem atual.

Mas, para além da aparência, o que a série traz à tona é que o que há em comum com todos os participantes: o "desleixo" externo é reflexo de algum desconforto interno, como baixa autoestima ou medo de algum tipo de rejeição. E o diálogo proposto é revelador.

"Queer Eye" investe no carisma dos cinco fabulosos e de alguns participantes (Tom, do primeiro episódio, é totalmente apaixonante) para mostrar que sentir-se bem na própria pele e fazer as pazes consigo mesmo pode ser revolucionário.