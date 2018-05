Novas propostas

00:00 · 09.05.2018 por Carol Kossling - Repórter

Lindebergue Fernandes - Tema/coleção: Amor próprio



A coleção-manifesto traz o alerta: O que há por baixo dos panos? Lili utiliza o plástico decorativo como metáfora para uma sociedade de valores artificiais. O plástico de gramatura pesada deixa evidente a inadequação do artigo, já que seu uso não privilegia a ergonomia de uma roupa convencional

João Paulo Guedes - Tema/coleção: Illusions



Na coleção há espaço para tecidos antigos em cortes modernos, combinações ousadas de estampas com cores primárias e o uso carregado de listras. O estilo streetwear, mesclado com o conforto, continua sendo um dos traços marcantes

Rendá por Camila Arrais - Tema/coleção: A(mar)



As cores dos verdes mares, da areia do litoral nordestino e a mistura de tons sublimes do céu valorizam o regional em peças leves e despojadas, que enaltecem a renda no trabalho feito à mão

Tanden | Tema/coleção: Grande Colheita.



Mila Bezerra representa na coleção o ritual da colheita interna feminina composta por uma silhueta livre e leve. "O processo que as mulheres passam ao sujar as mãos em suas 'próprias terras' em busca de um conhecimento pessoal para descobrir o que cultivam dentro delas, foi o grande start desse desenvolvimento"

Riachuelo |Tema/coleção: Mix de tendências



A influência do militarismo traz um mix de vestidos de tecidos fluidos para elas e t-shirts para eles. Os tons de verde e preto dominam e surgem renovados com animal print. Em um encontro do retrô com o contemporâneo, a aposta é a mistura colorida de florais, listras, xadrez e alfaiataria em visuais pijamas chic

Ronaldo Silvestre Tema/coleção: Memórias Afetivas



"Tenho um arquivo mental com várias gavetas onde guardo minhas memórias afetivas. Vou abrir algumas que contém o perfume de tecidos antigos aliados ao conceito do slow fashion no processo de construção artesanal e o reaproveitamento de resíduos têxteis direcionam as linhas e formas das roupas", diz o estilista. Sob a óptica do design surge uma coleção atemporal com peças que transcendem.

Saldanha Tema/coleção: Kitesurf



Elementos do Cumbuco, da construção do kite e desse lifestyle inspirou o estudo a partir da pipa que faz um mix de zero resíduo, em que não desperdiça nada do material

Almerinda Maria Tema/coleção: Renda-se à Bossa



A Bossa Nova inspira a coleção que destaca materiais como rendas renascença, labirinto e francesa, bordados richelieu, algodão, linho e seda pura. Uma ode ao feito à mão em suas variadas técnicas fazem dessa coleção tão delicada quanto uma poesia de Vinícius de Moraes

Bikini Society Tema/coleção "Find yourself in lost places"



A ideia é uma viagem ao paraíso. Os tecidos recriam as texturas naturais em superfícies planas, por meio de trabalhos manuais como o crochet revisitado, o bordado de linha, a textura do linho e a arte da marchetaria estampada em diferentes bases. Bamboos e palmeiras pintados à mão fazem arte junto às ondas abstratas reproduzidas em tear manual e técnicas de shibori

Desfile Coletivo: Herculano Marques e Ivanovick



A coleção de Herculano é inspirada pelo universo do dadaísmo e também pelo colorido dos anos 1980. Já Brayann Ivanovick aposta na cultura negra africana e no sertão nordestino para o desfile

Rebeca Sampaio| Tema/coleção: Rosie



Os shapes da coleção passam pelos vestidos bodycon com pegada mais bold e oitentista, até os mais soltinhos e fluidos com babados e franzidos. O couro ainda figura em grande parte do trabalho da estilista

Flee!| Tema/coleção Autodevota



A Flee se inspira na deusa que cada mulher encontra dentro de si. Numa celebração ao amor próprio, cada detalhe da criação remete ao momento mágico em que uma mulher descobre que tem tudo o que precisa em seu próprio eu. "Amor sobre todas as coisas", reforçam

D-Aura | Tema/coleção: Chemia



Transformação e transmutação para dentro do shape da D-aura que está com formas fluidas, drapeadas e plissadas. O principal agente desse trabalho é a moulage. Em Chemia, o desenho não é mais o agente determinante, ele expressa a vontade de transformação

Desfile Coletivo: Elo. Collab e Fabio Caracas



As marcas Elemento Fio, K e Padma destacam no desfile peças que saúdam a memória de mulheres da história do Brasil, símbolos de luta e empoderamento feminino. Fábio traz a coleção sportswear que parte do princípio do upcycling com partes que seriam descartadas de um atelier de consertos de roupas

Iury Costa| Tema/coleção: Astúcias



"Busco traçar um paralelo entre aquilo que pode ser moderno e o regional, inspirado na obra de Sérvulo Esmeraldo. Tendo a simplicidade da forma como ponto de partida, ela brinca astuciosamente com a geometria propondo uma alfaiataria aparentemente simples. A visão atemporal e moderna, todo o imaginário regional e telúrico aparecem nos tecidos naturais", diz Iury

Desfile coletivo: Jonhson Cavalcante e Bruno Olly



Jonhson tem como fonte de inspiração o Guerreiro alagoano que é um auto natalino que traz personagens com trajes multicoloridos, inspirado na nobreza do século XX. Bruno Olly traz para passarela a literatura de cordel que realça na coleção a força de Oxum e a energia feminina que evoca a essência mística dos orixás.

David Lee | Tema/coleção: Avesso



"A coleção apresentada é sobre a preciosidade e um possível questionamento sobre o que realmente é importante na vida moderna. Ela propõe um olhar poético sobre o interior de nosso ser através de uma silhueta que mistura alfaiataria, roupa íntima e formas atléticas", diz David