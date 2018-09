Novas e boas experiências

00:00 · 19.09.2018

Duda Nagle dublará um pai de família em "Fancy Nancy"

O ator Duda Nagle, 35, estreia em outubro como dublador de um desenho infantil do canal Disney Junior. Ele viverá Doug, um pai de família na série "Fancy Nancy", que estreou em julho nos Estados Unidos e é baseada na coleção de livros da escritora Jane O"Connor.

"Está sendo muito divertido. Eles transformam a voz em uma coisa como se fosse uma partitura: o texto é todo dividido de uma forma adaptada", conta Nagle.

O ator ainda afirma que o processo de dublagem tem sido um aprendizado útil para sua carreira. "Eu tinha uma leve experiência, porque já tinha dublado a mim mesmo em algumas séries de TV. Também sempre gostei de gravar meus textos e ficar escutando depois".

Ele diz estar ansioso para a estreia na Disney, que acontece no dia 22 de outubro, no Disney Junior, e que tem pré-estreia no dia 14, no canal Disney Channel.

"Cresci assistindo a desenho e filmes da Disney. É muito legal ver isso de dentro. Às vezes, eu escuto a minha voz ali e penso 'Cara, está com voz de dublador', porque é um tipo de fala diferente", conta.

Na nova série, seu personagem é Doug, um pai atencioso e participativo.

"É como se fosse eu daqui seis anos. O Doug gosta de fazer as coisas em casa, bem no estilo da família americana clássica. Nesse sentido, me identifico bastante. Doug é ligeiramente atrapalhado, e eu também sou. Acho ele superatual, o pai moderno de hoje em dia", diz ele, que aguarda o nascimento de sua primeira filha com a apresentadora Sabrina Sato.