Nova ordem musical

00:00 · 01.02.2017

Baiana System se apresenta no programa "Cultura Livre"

Nesta quarta-feira (1/2), o Cultura Livre é tomado pela arte sonora, visual e reflexiva da banda Baiana System. O grupo apresenta o disco Duas Cidades no programa apresentado por Roberta Martinelli. A atração vai ao ar às 23h30, na TV Cultura.

Quatro integrantes introduzem ao seu estilo musical o peso da bass culture com a mandinga e o tempero baiano. Assim, os músicos traduzem os sons das ruas e vielas em sua própria arte, ao mesmo tempo em que propõem uma nova ordem: libertária, capaz de provocar uma catarse coletiva por onde quer que passem. Esta é a história da banda Baiana System, convidada de Roberta Martinelli no Cultura Livre desta quarta-feira.

Durante a entrevista, eles fornecem uma explicação sobre a guitarra baiana, as inspirações do novo disco, a estética visual que os acompanha e a relação com BNegão. No repertório constam Jah Jah Revolta parte 2, Bala Na Agulha, Lucro (Descomprimindo) e Duas Cidades.