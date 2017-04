Nova Lunação: Virada em alto estilo

00:00 · 29.12.2016

O casamento cósmico da Lua como Sol ocorreu às 4h53 (HV) desta madrugada, em Capricórnio, com esses astros em conjunção. Esse fenômeno inaugura uma nova Lunação e isso significa que iniciaremos 2017 em um ritmo muito propício, de expansão. Estamos intensamente sob o efeito dessa conjunção astral, que facilita a captação das forças celestiais. O fato de o Sol, a Lua, Mercúrio e Plutão estarem concentrados nesse signo cria uma energia muitíssimo construtiva, que dá o tom do presente momento. Essa Lunação que hoje se inicia inaugura um ciclo excelente para os processos de crescimento e expansão, do ponto de vista concreto e profissional. Podemos abrir novos horizontes no que se refere à carreira e aproveitar devidamente as oportunidades. Construções e negócios com imóveis estão beneficiados. A gente está em condições de se estruturar melhor e criar bases bastante sólidas para entrar em 2017 com o pé direito, cheios de ideais, mas com os pés no chão. Assim, vai ser possível atingir nossas metas.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

A fase nova da Lua acontece em seu setor da profissão e do sucesso. Desse modo, este período é ainda mais favorável para você concentrar suas energias na carreira e no trabalho. Atue de forma a crescer e expandir-se naquilo que faz. DICA: não se deixe levar demais pela ambição e lembre-se de que você támbém precisa ser forte espiritualmente.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Esta Lunação lhe ajuda a ver mais longe e dá maior profundidade a seus processos mentais. Sua curiosidade continua em alta, por isso ler, estudar e mergulhar fundo nos assuntos que lhe interessam são ótimas pedidas. Você pode abrir novas frentes em sua vida. Esteja alerta às boas chances de expansão. DICA: viajar lhe fará bem.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Sua necessidade de renovar-se está ainda mais reforçada com o início de uma nova Lunação. No decorrer dela você pode sacudir a poeira e dar a volta por cima das crises e dificuldades com maior facilidade. DICA: também será mais fácil mergulhar fundo dentro de si, auto-analisar-se e compreender suas reais necessidades e motivações íntimas.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Esta Lua nova acontece no signo complementar ao seu, por isso acentua ainda mais a vontade que você sente de estar com as outras pessoas e conectar-se com elas. Relacionar-se tende a lhe dar prazer e a ser muito mais gratificante do ponto de vista íntimo. DICA: aliar-se aos outros e cooperar com eles é a meta desta Lunação.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Uma nova Lunação começa hoje, em seu setor do serviço, e faz com que as próximas semanas sejam ainda mais produtivas para você. Aproveite para concentrar-se no que faz e dê vazão a seu lado competente. DICA: a capacidade purificadora do seu organismo está bastante acentuada, por isso será mais fácil desintoxicar-se.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Durante esta nova Lunação você pode exercer seu lado mais firme e determinado, no amor, em casa e no ambiente profissional. Os processos de auto-afirmação serão particularmente bem sucedidos, mesmo porque você anda mais confiante em si e tende a demonstrar maior determinação. DICA: os amores continuam em plena alta.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Esta nova Lunação que se inicia hoje, em seu signo de concepção, faz com que o período continue excelente para você concentrar-se nos assuntos caseiros e familiares e dar maior atenção aos seus. Supere apenas certa tendência para o saudosismo excessivo. DICA: aprenda com o passado, para não repetir velhos erros.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

No decorrer desta Lunação que começa hoje suas relações pessoais e afetivas tendem a mostrar-se mais prazerosas e estimulantes e os amigos podem ser de grande valia. Abra-se e aproveite para demonstrar toda sua capacidade de articulação. DICA: tende a haver maior diálogo com todos, especialmente com a pessoa amada.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Esta é uma Lunação afortunada, pois são vários os aspectos benéficos. A potente concentração em Capricórnio facilita as questões concretas e anuncia um ciclo lunar bastante frutífero para você. Sua capacidade de realização continua marcante. DICA: você anda mais sensual, capaz de demonstrar toda a intensidade de seus sentimentos.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Como só ocorre uma vez por ano, o casamento da Lua com o Sol acontece em seu signo e anuncia algumas semanas em que você continuará a mil por hora. Ê Você vai virar o ano com tudo em cima. Aproveite para canalizar suas energias físicas e psíquicas para questões pessoais. DICA: Plutão lhe dá condições de renovar-se sob todos os aspectos.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Hoje começa uma nova Lunação, em seu setor espiritual, por isso faz com que o período permaneça excelente para você desacelerar o ritmo, isolar-se e refletir. Sua fé continua muito viva e potente e suas mentalizações tendem ao êxito. Acredite! DICA: até seu aniversário, não se exija demais e mantenha-se de olho em seus limites, físicos e psíquicos.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

O fenômeno da fase nova acontece em Capricórnio, por isso favorece ainda mais suas amizades e faz com que seu desejo de participar das coisas continue intenso durante as próximas semanas. O momento é ideal para você se informar e ligar nas questões sociais, políticas e ecológicas. DICA: procure manter sempre o senso de realidade.