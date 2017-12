Nova jornada intergaláctica

00:00 · 13.12.2017

Daisy Ridley volta a interpretar a protagonista Rey

Depois do sucesso estrondoso de “Star Wars: O Despertar da Força” (2015), que ultrapassou US$2 milhões nas bilheterias mundiais e colecionou elogios do público e da crítica, a Disney e a Lucasfilm lançam “Star Wars 8: Os Últimos Jedi”, que dará continuidade aos acontecimentos do filme anterior.

Na nova trama, os heróis se unem a lendas da galáxia em uma aventura épica que desvenda antigos mistérios da Força e revelações surpreendentes do passado. O cineasta Rian Johnson assina o roteiro e a direção, com J.J. Abrams na produção executiva.

O elenco do filme conta com Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Com o poder da Força despertando dentro dela, Rey viaja ao mundo escondido de Ahch-To para encontrar Luke Skywalker, o último Mestre Jedi da galáxia e a última esperança da Resistência. Rey espera achar o herói das lendas, porém o que ela encontra é um homem que desafia suas expectativas.

Rian Johnson , diretor do novo “Star Wars”, no set de filmagens ao lado do personagem Chewbacca

Em entrevista exclusiva concedida pela Disney/Lucasfilm ao Zoeira, a atriz Daisy Ridley, que interpreta a protagonista Rey, conta sobre a nova jornada espacial que entra em cartaz com sessões regulares nos cinemas a partir de amanhã (14).

Como foi a experiência com o diretor Rian Johnson?

Foi uma experiência diferente, porque as energias do Rian e do J.J. Abrams são diferentes. Eles são parecidos nessa coisa de ‘fanboy’ e os dois conhecem o universo muito bem, e são roteiristas e diretores ao mesmo tempo, mas a energia é diferente. Rian enfatizou mais na Rey pressionando o Luke. Ele abre a jornada de Rey. Não está claro para onde Rey está indo, mas o desenvolvimento dela vem com a tentativa de conquistar Luke.

O que Rey está tentando fazer?

Ela está basicamente tentando convencer Luke a partir com ela e voltar para a Resistência. E Luke é totalmente duro com ela. Muito duro, na verdade. Mas ela insiste e coisas doidas acontecem.

Como é o desenvolvimento da sua personagem?

Eu acho que ela está aprendendo a não acreditar no ‘hype’. Mesmo em Jakku, no meio do nada, ela ouviu histórias sobre Luke. E ele faz com que ela perceba que tudo não é tão cor-de-rosa como parece ser. Pessoas boas fazem escolhas ruins e pessoas ruins podem fazer escolhas boas. Ela está aprendendo com sua força e suas fraquezas, além de aprender sobre a psique humana, porque ela realmente não se relacionava com as pessoas antes.

É excitante interpretar alguém com esses poderes?

Rey não se vê como esse ser humano poderoso, e enxergar Luke dessa forma é um reflexo do que as pessoas enxergam nela. Eles conversam sobre o potencial dela e ela realmente não sente isso. Mas ela começa a sentir. Ela tenta avançar e fazer as coisas certas, como sempre fez.

Esse filme tem uma intensidade diferente?

É definitivamente mais intenso. Mas isso é legal, existem pequenas pausas para respirar. Mas todos parecem comparar com ‘O Império Contra-Ataca’. E ‘Império’ era mais obscuro. Eu acho que nós temos um bom balanço. Há tantas histórias acontecendo que não vimos antes. Eu acho que será um bom equilíbrio. Mas também existem aqueles breves momentos em que eu não estava esperando que foram bem divertidos.

O quanto é importante interpretar uma heroína?

Eu nunca questionei ser uma heroína em um filme. Minha mãe sempre trabalhou, as mulheres que estavam perto de mim sempre trabalharam e foram inspiradoras. Algumas têm família, outras não. São pessoas que apenas vivem suas vidas. Então, é estranho porque a forma como as pessoas reagiram me fez questionar. É um grande papel, mas não apenas porque ela é uma mulher. É muito simples para mim. Mas outros acham que isso é um grande negócio, claramente. Mas é emocionante participar disso. E eu estou tipo, ‘vamos continuar’! É assim que deve ser.

O que ‘Star Wars’ significa para você?

Parece um clichê, mas significa algo completamente diferente do que foi feito antes. Agora, eu faço parte de uma coisa incrível e represento essa pessoa legal que está falando com muitas pessoas, e eu trabalho com pessoas realmente incríveis e estar em um set com essa equipe é incrível. É maravilhoso. Realmente maravilhoso.

Como é o Rian Johnson como diretor?

Rian sabe perfeitamente o que quer. Ele pode imaginar tudo em sua mente. Com o passar o tempo, o que é impressionante é que as pessoas estão entusiasmadas, e agora que elas estão assim é realmente bom. Parece que está indo na direção certa. Com o sucesso louco de ‘O Despertar da Força’, é bom que todos estejam tão positivos.

Esse vai ser um filme mais especial?

Eu acho que Rian escreveu uma história que as pessoas não esperam. Eu acho que todos conseguem seu momento para progredir. E, mesmo que seja um segundo episódio dessa série, é algo próprio que não leva apenas para um próximo filme, o que é ótimo. Algumas coisas irão surpreender as pessoas.

Qual é a sua primeira lembrança de ‘Star Wars’?

Minha primeira lembrança de ‘Star Wars’ é quando eu fui ver no cinema e eu estava aterrorizada. Mas realmente é uma coisa de osmose. É uma coisa tão grande em termos de cultura e referências. Mesmo que as pessoas pensem que não conhecem ‘Star Wars’, eles conhecem de alguma forma.