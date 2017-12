00:00 · 21.12.2017

Sequência da animação de sucesso lançada originalmente em 2012, "As Aventuras de Tadeo 2: O Segredo do Rei Midas" traz de volta o carismático Tadeo e seus amigos em mais uma história que promete diversão em família.

Na trama, Tadeo Stones é um pedreiro muito aventureiro e aspirante a arqueólogo. Ao descobrir que o colar do rei Midas, que transformava tudo que tocava em ouro, existiu de verdade sai rumo a Los Angeles com seus amigos - Sara Lavrof, o cão Jeff e sua velha amiga Múmia. Mas um problema surge quando Sara desaparece.

Prestes a partir para Los Angeles, a convite da bem-sucedida arqueóloga Sara Lavrof, Tadeo é surpreendido por uma visita inesperada e louca por água - tanto que bebe tudo o que vê pela frente. Múmia, velha conhecida de outras aventuras, reencontra Tadeo, conta o que aconteceu desde o último encontro e acaba mudando um pouco os planos do seu amigo.

Na noite em que a renomada arqueóloga Sara Lavrof decide mostrar ao mundo a evidência de que o poderoso Rei Midas realmente existiu, Tadeo é surpreendido com um presente dado por garçons muito suspeitos. Múmia, como sempre, aparece disfarçada, mas agora ao melhor estilo de Las Vegas.

Realizada na Espanha, longe dos tradicionais estúdios americanos de animação, a produção do filme é assinada pelos mesmos responsáveis por "O Labirinto do Fauno" (Álvaro Augustin) e "Relatos Selvagens" (Axel Kuschevatzky). "As Aventuras de Tadeo 2: O Segredo do Rei Midas" traz de volta o diretor Enrique Gato, que também dirigiu o filme anterior.