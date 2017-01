Nostalgia em jogo

00:00 · 26.01.2017

O programa marca a estreia de Ana Furtado como apresentadora. Que divide o comando da gincana com Danielle e Marcio

As férias no VIVA vão relembrar a gincana televisiva "Ponto a Ponto", comandada por Ana Furtado, Danielle Winits e Márcio Garcia em 1996, na Globo. A partir deste sábado, dia 28 de janeiro, o VIVA exibirá a atração que marcou a estreia de Ana Furtado como apresentadora. O programa tem direção geral de Maurício Tavares e roteiro de Miguel Paiva.

A cada edição, quatro casais de estudantes, representando diferentes escolas, disputam tarefas desafiadoras e radicais como encarar compartimentos contendo cobras e driblar jatos d'água e bolas de fogo. Os competidores contam com o apoio de suas respectivas torcidas, que são caracterizadas e dividas em cores. O objetivo das duplas é alcançar o maior número de pontos. Os vencedores do dia são premiados com dinheiro equivalente à pontuação alcançada ao longo dos desafios. Além disso, a dupla retorna na semana seguinte e concorre a carros. Em provas mais complexas, eles contam com a ajuda de alpinistas e mergulhadores profissionais.

O cenário do programa é um destaque à parte. Piscina, escorregadores, oficina mecânica fictícia, ponte, entre outros espaços se misturam no palco.