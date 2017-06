Noite de Natal na cultura

00:00 · 22.12.2016

A cantora Céu participa de episódio de "Sésamo"

O Natal na TV Cultura está repleto de atrações, para todas as idades, que incluem o tradicional O Quebra-Nozes, desenhos temáticos, Sésamo com a cantora Céu, Concerto de Natal da Orquestra de Heliópolis, sob a regência de Isaac Karabtchevsky, Missa do Galo, Metrópolis Especial Samba e show Cauby Canta Sinatra.

Na véspera de Natal, dia 24, além da maratona do Quintal da Cultura Especial de Natal, às 9h e 14h, a emissora exibe diversos desenhos ao longo do sábado. O Papo de Mãe do sábado (24) está para lá de emocionante, com o tema Adoção. A partir das 10h, Mariana Kotscho e Roberta Manreza comentam sobre o processo de adoção de crianças deficientes na companhia de pais e especialistas.

No último episódio da Pré-Estreia Sésamo, no sábado (24), às 20h30, Abby e Elmo vão para uma festa à fantasia de super-heróis, e a fadinha aparece vestida de bombeira. Elmo não entende porque ela não está de máscara e capa como ele, mas Abby faz Elmo entender que os bombeiros também são grandes heróis e salvam a vida de pessoas. Já Grover acha que a cantora Céu está em perigo e entra com pinta de super-herói, tentando salvá-la.

À meia-noite do dia 24 será transmitida a tradicional Missa do Galo, celebrada pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro, no Vaticano.