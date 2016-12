Natal com boas lembranças

00:00 · 24.12.2016

Nando Reis participa de especial de Natal do Fantástico

O 'Fantástico' dessa semana vai ao ar no dia 25, exatamente no dia em que é celebrado o Natal. E, no clima da data, o programa reúne 12 convidados para participar de seu tradicional amigo oculto.

Os atores Marina Ruy Barbosa, Mariana Ximenes, Sérgio Guizé, Gabriel Leone e Grace Gianoukas, os cantores Wesley Safadão, Anitta e Marilia Mendonça, os atletas Serginho, do vôlei, Gabriel Jesus, do futebol, e Isaquias Queiroz, da canoagem, e o youtuber Christian Figueiredo participam da divertida brincadeira deste ano.

Além da tradicional troca de presentes, o programa irá exibir um especial com muita emoção. Para lembrar os 15 anos da morte de Cassia Eller, o 'Fantástico' convidou seu grande amigo Nando Reis para cantar com a atriz Tacy de Campos, que interpreta Cassia no musical sobre a sua vida. Juntos, eles cantam "Só Posso Dizer", nova música de Nando Reis, que ele compôs pensando na amiga.