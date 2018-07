Nas boas vibes

00:00 · 13.07.2018

O Duo BenziÊ, formado por Victoria Conegero Grotti e Du Pessoa, se inspira no amor e nas relações humanas para compor

A mistura de ritmos brasileiros com pitadas de reggae, rap e surf music chegam à Casa de Sal neste sábado (14) com show do Benziê. Formado pelo casal Victoria Conegero Grotti e Du Pessoa, o duo vem fazendo sucesso entre os amantes desses gêneros.

O êxito é inegável, já que em apenas um dia após publicação no Facebook, o vídeo do single "Casa Amarela" alcançou 30 mil visualizações e mais de 350 compartilhamentos na rede social.

Foi após uma viagem para a Colômbia que o casal sorocabano decidiu reunir as paixões em comum e investir no talento dos dois.

"Eu e Vic sempre fomos envolvidos com música, eu já trabalhava com projetos musicais em Sorocaba quando a conheci. A gente foi pra Colômbia e, quando a gente voltou pro Brasil, decidiu fazer um som juntos e deu no que deu", explica Du à reportagem do Zoeira.

"Eu já estava trabalhando com outras coisas, tinha até parado com a música, mas aí larguei tudo pra viver da música", acrescenta o artista. No pocket show acústico, com os pés na areia, eles trazem a leveza e a sensibilidade das músicas autorais, mas também prometem uma vibe dançante para não deixar ninguém parado.

O espaço em Fortaleza se encaixa com a proposta da dupla. Em plena Praia de Iracema, o pôr do sol alencarino recebe pela primeira vez o show da dupla. "A gente tem uma conexão com a praia. Eu surfo, então acaba que sempre acontece essa conexão naturalmente com os locais em que a gente se apresenta", diz.

Além de Benziê, o evento traz a exposição do fotógrafo Igor Barbosa e o show da Camila Marieta e Claudinho Mendes, que lançaram o EP "Tropeço no Meio Fio".

Estilo

A sonoridade de Benziê é marcada por uma mistura bem característica que apresenta uma leveza como resultado. "A Vic vem de uma escola musical e eu venho de outra. Ela gosta muito dos ritmos brasileiros, do forró, de Djavan e eu já gosto muito do reggae, de Bob Marley, do rap. A gente acabou, então, misturando esses dois lados musicais num projeto só", conta Du.

Além do som, outra das características marcantes são as composições que se inspiram em assuntos como o amor e as pequenas coisas do cotidiano. "A gente quer que a nossa música tenha impacto na vida das pessoas. Poder iluminar e inspirar a vida dos nossos ouvintes", afirma.

Com o EP "Alucinante Demais", já lançado no começo da carreira e um contrato com uma gravado recém-assinado, a meta do duo agora é trabalhar nos próximos lançamentos ao longo do ano.

Mais informações

Benziêl

Sábado (14), a partir de 15h, na Casa de Sal (Avenida Beira Mar, 846, Praia de Iracema).

Ingresso: R$15. (98872.1717)