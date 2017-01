Não era cilada

00:00 · 13.01.2017 por Sérgio Ripardo - Repórter

Molejo vai lançar, ainda neste ano, videoclipe da faixa "Fofoca é Lixo", música de trabalho do novo álbum , com direção da atriz Fabiana Winits, prima de Daniele

Das voltas que o mundo dá: a banda de pagode Molejo, sucesso nos anos 1990 com hits como "Caçamba", "Dança da Vassoura" e "Brincadeira de Criança", recebeu, no final do ano passado, uma força e tanto para voltar a ser notícia no meio musical. Bastou sair o single "Perfect Illusion", de Lady Gaga, que logo surgiram memes nas redes sociais comparando trechos da canção com "Cilada", um música antiga do Molejo.

"Foi maravilhoso. Ela é uma diva, uma cantora internacional", conta ao Zoeira o vocalista do Molejo, Anderson Leonardo.

Gaga chegou a citar o refrão da música do grupo carioca em uma postagem no Facebook. "Isso não era amor, não era! Mas com Joane não tem cilada! Ouça Perfect Illusion", escreveu ela, que possui uma das maiores legiões de seguidores das redes sociais.

"Gaga nos colocou em evidência novamente. Depois disso, fizemos mais shows e ganhamos mais fãs, principalmente jovens", diz Anderson.

Ele considera o caso da semelhança entre as músicas como uma mera coincidência. "A melodia não tem nada a ver com 'Cilada'. Só a tradução ficou parecida", garante.

Molejo Club

O burburinho em torno de "Cilada" chegou em boa hora. Depois de um jejum de seis anos, o grupo lança um novo disco de estúdio. O título do álbum, "Molejo Club", remete à proposta da banda de "remoçar" seu som.

"A gente está sempre se atualizando. A banda não tem medo de experimentar. Como diz o nosso nome, tudo na vida tem quer ter molejo", diz Anderson.

O arrocha, um gênero baiano influenciado pelo brega e pela música romântica, é uma das apostas do Molejo.

O novo disco, composto de 16 faixas, traz uma versão arrocha da canção "Desculpe por Tudo".

Há ainda as parceiras. Xande de Pilares assina a composição da faixa "Um Não Quer Dois Não Briga".

Os compositores Leandro Lehart e Miltinho Edilberto coloboraram com as músicas "Pra Batucar" e "Desculpa por Tudo", respectivamente.

Deu Onda

Nos shows, a banda não se recusa a tocar os sucessos do momento nas rádios, tudo para atender aos pedidos dos empresários e fãs.

Anderson conta que o Molejo já executa em suas apresentações, por exemplo, o hit "Deu Onda", do funkeiro carioca MC G15, que estourou no final de 2016 e já é apontado como um dos hinos do verão.

"No Réveillon, pediram que a gente cantasse 'Deu Onda'. Não sabíamos o que era. Aí meu filho nos mostrou, aprendemos a letra e cantamos no show", lembra o vocalista do quinteto, que é formado ainda pelos músicos Robson Calazans, Claumirzinho, Jimmy Batera e Lúcio Nascimento.

Fortaleza

O grupo espera que a turnê do novo disco passe logo por Fortaleza. Anderson guarda boas lembranças sobre os fãs cearenses. Ele recorda que o Molejo já animou festas em lugares como o Marina Park e BNB Clube.

"Estamos com saudades de tocar em Fortaleza. O Ceará já nos deu um disco de platina. A última vez que fizemos show na cidade foi durante a Copa do Mundo, em junho de 2014", relembra Anderson.