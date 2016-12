Na real com bom humor

00:00 · 30.12.2016

Ingrid Guimarães apresenta o "Além da Conta"

Reforçando a mensagem de leveza que o GNT trouxe em sua chamada de fim de ano, o canal inicia 2017 com sua tradicional programação de verão. Novas temporadas, novos formatos, viagens, convidados e até uma atração inédita estão entre os destaques.

Na terça-feira, dia 3 de janeiro, às 21h30, estreia o inédito Prazer em Receber. Ao longo de sete episódios, a estilista Lenny Niemeyer, que é reconhecida por suas recepções memoráveis, dá dicas simples e criativas para organizar diversos eventos. Desde um churrasco na piscina até mesmo um jantar romântico, ela prepara todos os detalhes e recebe convidados especiais como Regina Casé, Glória Maria, Fernanda Gentil e Glenda Kozlowski.

Outra novidade, o "Além da Conta: Caindo na Real", com Ingrid Guimarães, estreia dia 11 de janeiro, às 22h30.

A apresentadora vai conferir o comportamento do consumidor brasileiro em seu próprio país. Ela aproveita toda a experiência adquirida em Nova York e Miami e, desta vez, sai às compras no Rio de Janeiro e em São Paulo com convidados como Sabrina Sato, Fábio Porchat e Dani Calabresa.