Mylena Jardim conquista a quinta temporada do 'The Voice Brasil'

23:29 · 29.12.2016 / atualizado às 23:53

Artista venceu o reality na noite desta quinta-feira (29) ( Artur Meninea/GShow )

A quinta temporada do reality The Voice Brasil, da Rede Globo, terminou nesta quinta-feira (29) com a vitória de Mylena Jardim. A participante do time de Michel Teló apresentou na final “Say, Say, Say” com Danilo Franco, “Carnavália”, “Freedom”, em dueto com Anna Akisue, e “Olhos Coloridos”, música que já havia cantado nas Audições às Cegas.

A final foi disputada com Afonso Cappelo, Dan Costa e Danilo Franco.

Nas Audições às Cegas, Mylena Jardim entrou no reality show no time de Claudia Leitte, mas acabou integrada à equipe de Michel Teló na fase Remix.

Em sua trajetória no programa, Mylena se apresentou com sucessos da música brasileira e hits internacionais.



Com informações do Gshow.