Música responsável

00:00 · 27.04.2018

Atração da Maloca Dragão 2018, "Francisco, el Hombre" se apresenta no sábado, no Palco Praça Verde. A banda, que mistura ritmos latinos com letras politizadas, traz toda sua energia e militância para um dos maiores festivais de arte do Brasil. O amor pela música uniu os irmãos mexicanos naturalizados no Brasil Sebastián e Mateo Piracés-Ugarte aos brasileiros Juliana Strassacapa, Andrei Martinez Kozyreff e Rafael Gomes.

Formada em 2013, na cidade de Campinas, "Francisco, el Hombre" surgiu pelo desejo de produzir, como uma forma de unir pessoas com projetos e ideias parecidas.

"Cada um da banda tinha vários projetos musicais, cada um fazia seu próprio trabalho. Nós nos unimos, foi ficando interessante e a banda acabou surgindo", explica Mateo.

Militância

As composições da banda ficaram conhecidas por retratar temas como representatividade, feminismo e política, como em "Bolso Nada" e "Tá com dólar, tá com Deus".

"Eu gosto de fazer música para comunicar. A gente está vivendo um momento que a necessidade de 'gritar' está muito latente, usar o microfone e o palco é uma grande responsabilidade e isso é fundamental principalmente nessa época, não é justamente sobre política, mas sobre os posicionamentos do dia a dia", reflete.

No ano passado, a música "Triste, Louca ou Má" do álbum "SOLTASBRUXA", foi indicada a Melhor Canção em Língua Portuguesa no Grammy Latino. Mas, o título ficou para "Trevo", parceria de AnaVitória com Tiago Iorc. A composição integra, inclusive, a trilha sonora da novela global "O Outro Lado do Paraíso".

O grupo está vivendo grandes momentos na carreira. Neste ano, o quinteto se apresentou no festival Lollapaloza e, para Mateo, tudo é fruto de um longo processo de construção.

"Eu não sei como é esse sentimento de explodir, porque foi tudo construído aos poucos. Não é um 'boom', é um processo de construção".

Em 2016, eles lançaram o álbum: "SOLTASBRUXA". Com 13 músicas, o disco traz um mix de influências de sonoridades latino-americanas e causa uma reflexão no ouvinte com suas críticas.

Ainda no segundo semestre deste ano um novo álbum será lançado e o processo de produção já se iniciou. "Está bem orgânico, a gente tá fazendo juntos, bem improvisado, construindo juntos cada batida e letra". Sobre as diferenças com o disco passado, Mateo explica: "de certa maneira vamos voltar às nossas raízes, misturando com elementos eletrônicos e latinos".

Maloca

Com programação toda gratuita, a quinta edição da Maloca Dragão, que tem como tema "As barricadas abriram caminho: 50 anos de maio de 68", reúne música, dança, cinema, feira, arte urbana e outros produtos artísticos.

O festival é um dos maiores do Brasil e, nessa edição, traz grandes nomes da cena cultural local e nacional, como Silvero Pereira, Letrux e Daniel Groove. As exibições acontecem no Centro Dragão do Mar e em outros 20 pontos da Praia de Iracema e do Centro.

Mais informações

Francisco El Hombre na Maloca

Dragão 2018

Sábado (28), às 22h30, na Praça Verde do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis. (3488.8600)