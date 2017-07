Música que vem da rua

00:00 · 28.12.2016

Catarina Dee Jah no Som da Rural

A pernambucana Catarina Dee Jah é o destaque do episódio da série Som da Rural que a TV Brasil exibe nesta quarta (28), às 20h30. No programa, o apresentador Roger de Renor conduz o veículo sonoro em direção a um dos bairros mais antigos e tradicionais do Recife, São José, para mostrar a música da DJ, cantora e compositora.

O discurso sonoro de Catarina se insere em um segmento da música contemporânea brasileira e latino-americana, que se caracteriza por combinar saberes culturais múltiplos, heterogêneos e diversos de todos os cantos do globo. Catarina vive e cria a partir desta confluência estética. Suas músicas são inspiradas em dramas amorosos, mulheres inconformadas e fenômenos culturais de verão.

A partir do ano 2000, Catarina DeeJah começou a assumir pick-ups em festas do Recife e de Olinda e ganhou notoriedade nas duas cidades com seu jeito de original de discotecar. As pesquisas sonoras realizadas pela artista para atuar como DJ acabaram gerando um importante suporte para a criação das bases de suas composições.

Em 2008, Catarina foi convidada para participar do Festival Coquetel Molotov. Era o segundo show de sua carreira, mas apesar de sua pouca experiência ela foi considera a revelação do festival. De lá para cá, a cantora e compositora vem realizando shows em diversas capitais brasileiras e gravando "experimentações sonoras" para seu primeiro CD.

Repertório

O repertório escolhido por Catarina DeeJah para o Som na Rural é composto basicamente por faixas que integram seu álbum de estreia: Lámírédórélá, Sarará, Intercâmbio Cultural, Kay Fora, Hey Mãe, Dará e Mulher Tira Gosto. Uma versão para o hit Melô do Picapau, da banda pernambucana Vício Louco, também foi interpretada pela cantora para o programa.

Som na Rural ainda traz duas matérias especialíssimas. A primeira delas é um passeio pelos sebos de discos do centro do Recife com o DJ Big. A segunda reportagem apresenta para os telespectadores o trabalho do artista multimídia Paulo do Amparo. Sua serigrafia guerrilheira já estampou dezenas de cartazes e camisetas de festas e eventos culturais do Recife e diversas capas de discos de bandas pernambucanas.