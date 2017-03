Música no Natal

00:00 · 24.12.2016

Programação da Verdinha traz temas clássicos e homenageia ídolos da música popular brasileira

Há 60 anos no ar, a Verdinha vai comemorar o Natal com programação especial. Inicialmente foi preparado o roteiro com a participação do maestro Zé do Norte e do violonista Nonato Luiz. De última hora, Waldonys se juntou ao time de atrações.

Com tantos músicos talentosos reunidos, foi praticamente impossível seguir o roteiro e o especial foi feito no improviso. A maioria dos arranjos musicais foi feito na hora, resultando em versões inéditas de clássicos da música natalina e nordestina.

Com mais de duas horas de gravação, foram contadas histórias, compartilhadas mensagens de Natal e reunido grandes músicos em um projeto inédito. Foram unidos o erudito e o popular, passando por clássicos como "Jingle Bells", "Noite Feliz", "Ave Maria" e também homenageando ídolos da música popular brasileira como os inesquecíveis Luiz Gonzaga e Dominguinhos.

O Especial de Natal da Verdinha vai ao ar no dia 24 de dezembro, às 19 horas, com direção artística de Ana Cláudia Holanda, apresentação de Gledson Rosa, produção de Rita Damasceno e áudio e edição, de Jean, Cícero Paulo e Jorginho.

Atrações

Em sua trajetória, o maestro e sanfoneiro Zé do Norte acompanhou artistas como Fagner, Amelinha e Belchior. Tornou-se produtor musical e assessorou mais de mil artistas na produção de discos pelo país. Acumula viagens pela Europa, com trabalhos solo e participações em diversos festivais de música. Atualmente é regente da orquestra sanfonas do Ceará.

O renomado violonista Nonato Luiz é compositor e arranjador cearense, dono de uma obra musical com centenas de composições. Seu repertório violonístico contempla desde gêneros e estilos "universais" (valsas, choros, minuetos, prelúdios, estudos, canções) e estrangeiros (blues, flamenco) até os gêneros tipicamente nordestinos (baiões, xotes e frevos).

Dispensando apresentações, Waldonys é um talento nato. Por influência do seu pai, começou a tocar sanfona aos 10 anos de idade. Estudou no conservatório Alberto Nepomuceno em fortaleza. Aos 15 anos houve um avanço ainda maior: gravou com o consagrado rei do baião, Luiz Gonzaga.

Hoje com 10 CDs, um DVD e vários clips gravados, Waldonys traz na bagagem notável cumplicidade com seus fãs, quer pela elevada sensibilidade artística, quer pelo repertório, quer pelas manifestações pessoais.