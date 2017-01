Mundo fantástico

00:00 · 05.01.2017

Uma reinvenção épica das clássicas histórias de L. Frank Baum

Para fãs da magia e de aventuras o FOX1 começa 2017 com a estreia de uma nova série fantástica: "Emerald City", uma emocionante adaptação do clássico literário "O Maravilhoso Mágico de Oz", de Lyman Frank Baum.

Em "Emerald City", a jovem Dorothy Gale, interpretada pela atriz portorriquenha Adria Arjona, foi transportada no olho de um tornado para a Cidade de Oz, uma terra diferente, mística e perigosa, habitada por bruxas intrigantes que conspiram nas sombras e guerreiros letais, e onde a magia foi proibida por um mago onipotente que controla vários reinos.

Ansiosa por retornar para casa, Dorothy deve transitar no caminho a Emerald City, onde espera receber a ajuda do poderoso mago de Oz (Vincent D'Onofrio, "Daredevil").

No trajeto, começará a descobrir o poder dentro de si mesma convertendo-se em uma heroína de que muita vontade que tem o destino do mundo em suas mãos. Dirigida pelo visionário Tarsem Singh ("The Fall"), "Emerald City" mostra a lendária terra de Oz de uma maneira jamais vista antes.

A série estreia nesta sexta, dia 6 de janeiro, à 01h, no FOX1 (sinal que faz parte da experiência FOX Premium), com episódio duplo